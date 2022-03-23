汎銓獲得新專利認證 築高半導體技術城牆

汎銓（6830) 今日表示，近期再取得「導電膠」與「原子層導電膜」兩個新的專利工法，加上先前已取得的「低溫原子層鍍膜」專利，汎銓科技所建構三大材料分析專利，築高半導體先進製程材料分析技術競爭力的高牆與護城河。

汎銓表示，隨著半導體先進製程發展至電晶體尺寸已達到奈米等級，使得材料分析的技術難度、精準度的要求等皆日益增加，如何達到無損傷分析，已成了材料分析領域相關業者所需面對的共同課題，過去1奈米的損傷，並不影響製程判讀，但在即將進入2奈米製程研發的今日，些微量測差距都將導致分析的失準，可見材料分析技術的進入門檻也越來越高。

汎銓強調，多年來，一直致力於降低分析誤差，如何在分析過程中，保護目標，在取樣的過程中呈現樣品最真實的原貌，以保留其中微小的製程差異，這需要複雜的保護工法，汎銓科技已超前佈署研發出各項分析工法，並透過專利的取得，建構公司高度的競爭城牆。

汎銓進一步表示，公司所開發的「低溫原子層鍍膜」專利，對於敏感材料，包括EUV光阻、LK材料等，皆有很好的保護效果，有助提高分析的精準度，此低溫原子層鍍膜系統，能夠製備最嚴苛的TEM(穿透式電子顯微鏡；Transmission Electron microscopy)樣品，甚至在最脆弱的光阻或高分子樣品上得到運用的驗證。