矽品攜工研院及供應鏈 塑造智造轉型生態系統

在新冠肺炎疫情零接觸驅動下，當前半導體產能供不應求，讓長期缺工問題浮上檯面，半導體封測大廠矽品精密攜手工研院及相關供應鏈，從升級智動搬運提高產能、遠端操作排除產線停機兩大方向著手，塑造智造轉型生態系統，快速朝智慧工廠蛻變。

矽品表示，受益於視覺分析及感測技術的快速發展，公司全面應用智動搬運，透過智慧物聯（AIoT），串聯生產技術，減少產線人工搬運過程中的浪費和延遲，成功克服過往三大難點，包括密集人力需求、機台配置異動及動線調整等關卡，打造高效、高彈性的智造工廠。

矽品指出，公司攜手工研院及相關供應鏈，定義自主移動機器人（AMR）標準，塑造優質生態系統；矽品精密智慧製造處處長徐翊說，面對智動化生產世代，要具有高適應能力，智慧工廠的關鍵就在於最後一哩路工程 - AMR自主性智動搬運。

有鑑於此，矽品組成聯盟，透過生態系統與標準的建立，從自動搬運躍升為智動搬運，率先應用AMR智動搬運來服務上百台生產設備，節省搬運人力15%、AMR妥善率99.9%、稼動率高於95%，效益相當顯著。

矽品強調，AMR核心技術在於自主性邏輯運算，經由整合無人搬運車（AGV）的基座與協作型機器手臂，進行自主運作、平行溝通（機器人間點對點），將「車輛」進化為「機器人」，能夠自動導航、自主移動且定位精確，即使有AMR發生異常，機群也能夠指派其他的AMR接替其工作任務，達成群集作業。矽品精密成功導入AMR技術，並持續完善與預防人機協作之安全性，將成效最大化。

另外，面對因訂單大增銲線機來不及交機，矽品精密也與工研院合作開發「銲線機小停機智慧遠端控制系統iRCM（Intelligent Remote Control Management）」，透過遠端操作功能集中由後台專人處理，作業員不用穿梭於機台之間就機處理，單就小範圍產線即減少4.3人Loading，且增加1-2台銲線機的產能。

隨著更多智造方案推展，矽品全面性應用AMR智動搬運，與掌握iRCM的關鍵技術，智慧製造助力加速智造工廠之轉型邁進。