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把廢棄物留在園區 台積電零廢中心明年營運

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
何麗梅出席台灣ICT供應鏈邁向淨零未來記者會暨國際論壇。記者尹慧中／攝影
何麗梅出席台灣ICT供應鏈邁向淨零未來記者會暨國際論壇。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，台積電是用電大戶也是節電大戶，持續推動循環經濟，中科興建首座零廢製造中心，明年正式營運；南科與竹科也會陸續建立零廢中心。

何麗梅今天出席出席「攜手台灣ICT供應鏈邁向淨零未來」記者會暨國際論壇，分享台積電經驗。

台積電的排碳目標，2050年要達到淨零排放目標，並採取階段作法，包括設定2025年達排放零成長，並於2030年回到2020年排放量。

何麗梅表示，台積電碳排放62%是因為使用電力，14%來自生產，24%來自供應鏈；台積電每年投入1%到2%的營收在節能減碳上，這是負擔得起，也是應該花的錢。

何麗梅表示，台積電是一個高度資本密集的製造業，但強調在地採購，所使用的零件六成由台灣在地供應，如此可以降低運輸、排碳成本，也可以帶動台灣產業升級。

對於廢棄物的處理，何麗梅說，台積電有一套嚴謹的監督系統外，更希望做到循環經濟，希望半導體製程中的廢棄物，留在科學園區不要出去；目前台中園區已設立零廢中心，明年將開始營運，其後在南部與北部也會興建零廢中心，希望能有效節能減碳。

外界抱怨台積電把綠能買光了，何麗梅解釋，台積電希望成為綠能的穩定購買者，來帶動更多台灣綠能產業，廠商願意投資。

台積電 綠能 廢棄物

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