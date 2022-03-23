光寶科攜供應鏈 為智慧城市點亮永續之光

面對嚴峻的氣候變遷，台灣科技領導廠商共同成立氣候聯盟，率先領導產業成長變革，投入氣候倡議與減碳實務。創始會員之一的光寶科技（2301）總經理邱森彬今（23）日出席智慧城市展「以大攜小，淨零共好」論壇，與氣候聯盟成員共同呼籲各界應立即採取實際行動，透過創新科技的方式促進環保節能，為智慧城市打造低碳解決方案。

為表達對於光寶永續理念的支持，包括功得電子、晶元光電、瑋鋒科技、興勤電子、台灣良得電子、鈞寶電子、湧德電子、瀚荃、科嘉國際、偉詮電子、鎰勝工業、鼎元光電、競國實業、旭德科技、一詮精密工業等十五家光寶供應商夥伴也共同出席，以行動展現對減碳的重視。

邱森彬表示，光寶以「光電節能，環境永續」作為核心使命，致力成為永續價值鏈的最佳夥伴。在2022年初最新公布的「碳揭露供應鏈議合評價」（2021 CDP Supplier Engagement Rating, SER）」中，光寶再度受評為「Leaderboard」最高評等。因為我們不只以最嚴格的標準自我要求，更積極攜手供應商共同開發低碳排永續材料，推動綠色創新與製程節能，建構產業循環經濟。

與供應鏈的緊密合作是光寶的核心優勢之一，也善用此優勢持續推動供應鏈的永續培力教育，積極帶動實務上的轉型。2021年，光寶除了與供應鏈合作研發海廢回收塑料LGS-7505得到溯源與性能雙認證，也針對供應商製程推動「節能輔導計畫」，結合外部資源協助供應商夥伴進行減碳健檢，共提出77項具體改善方案，總節電潛力達1,093萬度。

同時進一步積極佈署，推動「永續供應鏈綠色轉型專案」，邀請供應鏈成員共同進行組織型溫室氣體排放與產品碳足跡盤查，持續精進供應鏈碳管理。除了節能減碳，光寶更重視工作者的作業環境安全與尊嚴，2021年光寶針對供應鏈永續稽核與風險管理工具進行整體優化調整，委請外部第三方單位加入，針對RBA及人權等關鍵議題進行供應商現場稽核與自評，確保供應鏈夥伴充分落實企業社會責任。