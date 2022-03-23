緯創攜手旗下集團公司 參加2022高雄智慧城市展

隨著科技的發展與人口密度的增加，世界各大城市皆面臨安全、公衛、交通管理和都市經營等挑戰。緯創（3231）偕同旗下集團公司，包括高雄晶傑達光電科技(KOE)、緯謙科技，及緯昌科技，參加首次於高雄舉辦的大型國際展會「2022高雄智慧城市展」，展示以5G、AIoT和邊緣運算等關鍵技術，結合大數據，提供移動智能、公共安全和智慧建築/防疫旅館等應用之解決方案，推動城市治理與數位轉型，擘劃宜居、宜業、永續的智慧城市藍圖。

為提升都會生活品質，提高經濟活動之效益，緯創提供整合車載AI系統、影像視覺與大數據學習的移動智能解決方案(IMS, Intelligent Mobility Solutions)，最佳化乘客與貨物的交通運輸方式，以實現安全可靠及節能的移動服務(Mobility services)。通過支援5G V2X通訊的T-BOX及搭配記錄高清影像的智慧行車紀錄器，將車端數據送至雲端，並利用高雄晶傑達光電科技(KOE)生產的曲面車載智能顯示器，為駕駛員提供寬闊的視野，以提高駕駛和乘客的安全。

緯謙科技整合雲端運算、人工智慧和大數據分析的智慧旅館解決方案，透過客房床單、被單無接觸盤點，及多維度IoT裝置，掌握房客住宿期間狀態，適時提供關懷，並搭配智能送餐機器人，實現零接觸之旅館服務。此外，緯創自主開發模組化設計的專業服務型機器人，針對智慧零售、製造、消毒及行銷四大領域，提供軟硬體整合的全智能解決方案。

除了移動和居住，公共安全也是智慧城市不可或缺的一塊拼圖。緯昌科技的聯網穿戴式攝影機解決方案，結合雲端影音串流紀錄、圖資分析、雙向溝通等技術，可因應警政執法、工程巡檢、保全安防等不同領域應用，全方位提供智慧安全解決方案。

緯創持續深耕高雄，除了成立研發中心，招募及培育高雄在地優秀研發人才，同時亦擴大在地投資及布局。此次參加高雄智慧城市展，期許以緯創集團智慧製造、企業應用、行動應用以及平台服務等解決方案，協助提升城市治理、數位轉型，共創更聰明、更安全、宜居宜業的永續智慧城市。