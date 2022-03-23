DIGITIMES：ABF基板供應商訂單能見度 至少延長至2027年

集微網消息，3月22日，據DIGITIMES報導，業內人士透露，由於客戶排隊購買產能，ABF基板供應商訂單能見度至少延長到2027年。

消息人士表示，作為目前台灣最大的ABF基板製造商，訢興電子稱現在只有2027-2030年的產能可供客戶預訂。此外，臻鼎科技也指出，其在中國深圳的新ABF基板專用工廠，到2027年的產能已經被全部預訂。

消息人士還稱，ABF基板供應商的訂單能見度持續延長，主要是由於相關生產設備的交付周期不斷延長，以及需求方面持續強勁的增長勢頭。

消息人士援引訢興電子的話說，溼法工藝和光學工程設備等關鍵ABF基板製造設備的交貨時間已經延長至少2-3年。這是客戶在向基板供應商預訂產能時必須考慮的因素。

消息人士補充說，在爭取ABF基板供應的過程中，存儲器供應商不得不面對來自使用相對成熟工藝節點製造的網絡IC、FPGA晶片和ASIC產品供應商的競爭。這使得他們難以獲得足夠的ABF基板產能供應。