海英俊：《台灣氣候聯盟》引領科技業邁向低碳轉型

台達電（2308）董事長海英俊今（23）日表示，催生 《台灣氣候聯盟》，希望從台灣經濟命脈的ICT供應鏈來推動減碳，引領科技產業邁向低碳轉型。

今（23）日由台積電（2330）、台達電、友達（2409）、華碩（2357）、宏碁（2353）、光寶（2301）、和碩（4938）及台灣微軟等八家大型資訊電子廠商正式成立台灣氣候聯盟，並舉辦《攜手臺灣ICT供應鏈邁向淨零未來》記者會暨國際論壇。

台達電董事長海英俊將以氣候聯盟會長身分出席分享指出，聯合國氣候變遷小組IPCC今年發布的研究報告指出，目前全球已升溫1.1度，若升溫1.5度，將有14%的物種面臨高滅絕風險;若升溫3度，物種滅絕風險則將再增加10倍。同時目前全球有約40%人口生存在面臨高度氣候變遷風險的地區中。氣候變遷已經不是未來的風險，而是現在就要面對的問題。

全球氣候危機迫在眉睫，在去年底的 COP26 氣候峰會落幕之後，各國更積極宣示邁向淨零。因應減碳轉型的目標。事實上，因應減碳轉型的目標，國際品牌大廠早在幾年前就開始擴大減碳範疇，從擴大產品中再生電力的使用，到要求供應鏈也要做到碳中和。這些來自大客戶的減碳壓力，讓在國際 ICT 供應鏈至關重要的台灣企業深深感受到全球減碳的急迫性。

剛好聯盟有許多代表也是台北市電腦公會理監事，大家碰面時常討論的就是如何達到客戶的減碳要求，如何接軌 SBT 科學基礎減碳目標、RE100 等國際倡議，並且思考與供應鏈一起行動，也因此催生了 《台灣氣候聯盟》，希望從台灣經濟命脈的 ICT 供應鏈來推動減碳，引領科技產業邁向低碳轉型。

聯盟有兩大使命，第一、運用 8 家科技企業對供應鏈的影響力，帶 領台灣供應鏈接軌國際；第二、結合合作夥伴的力量，廣泛與國際組織或各國在台代表處接軌，將全球氣候脈動並引進台灣。聯盟已於今年2月份取得內政部正式許可籌備，預計將於 7 月份召開成立大會，目前已有10幾家企業與秘書處聯繫表達參與意願，也期盼在場的各位一同加入，透過會員間教學相長、相互串聯，有系統地進行低碳轉型。

我們邁向淨零的第一步，就是建立企業碳排放數據的正確性與透明度;第二、是要設定減碳目標與期程;第三、落實執行，運用數位科技提升能源效率及低碳製造，如智慧建築、智慧製造、微電網等;第四、 與供應鏈議合溝通，鼓勵支持更多企業付諸行動。

企業減碳的同時，也能創造商機，讓成長與碳排脫鉤。例如台達為全球客戶開發高效電源產品與各式節能解決方案，2010年到 2020年出貨的產品已經為客戶共節省335億度電，貢獻環境永續。2017年承諾SBT減碳並落實執行後，透過自主節能、太陽能自發自用與綠電及憑證購買等方式，2018 年開始營收成長就和碳密集度脫鉤，台達也更極鼓勵供應商節能，每年與超過90%的一階供應商在氣候變遷等議題上互動交流。