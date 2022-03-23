元太加入RE100 承諾2030年100%採用再生能源

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（23）日宣布，基於落實2030年使用100%再生能源的目標，公司已正式加入由氣候組織 （The Climate Group）與CDP全球環境資訊研究中心所主導的全球再生能源倡議RE100，成為首家承諾2030年即達成RE100的顯示器公司。

E Ink元太科技董事長李政昊表示，日益加劇的氣候變遷造成環境衝擊，是全球所有人類共同的挑戰與責任，做為綠色顯示產品的領導者，元太科技責無旁貸率先加入RE100倡儀組織，除了從製造與營運逐步導入再生能源使用並降低碳排放，也從源頭積極精進電子紙技術研發及產品設計，開發更低耗能及更少材料使用的新技術，讓低碳與節電的電子紙產品發揮更優異的環境友善效益。

為達成2030年之前E Ink元太科技全球各廠區均能100%使用綠色再生能源的目標，元太將透過全球廠區購買綠電憑證（Renewable Energy Certificates，RECs）或與售電業者簽訂再生能源購電協議 （Power Purchase Agreement，PPA） ，並將逐年提高全球廠區再生能源使用比例，預計於2022年底，即可超越10%的綠電使用（RE10），2025年達成40%再生能源使用（RE40），並於2030年達成RE100，即全球廠區100%使用綠色再生能源的目標。

全球再生能源倡議RE100領導人Sam Kimmins表示：「E Ink 元太科技承諾到 2030 年實現 100% 使用綠色再生能源，這證明E Ink在能源轉型中的領導地位。我們的 RE100 成員共同代表了推動環境永續積極變革的強勁力量，歡迎所有像E Ink一樣的企業加入我們推動綠色能源使用的行列。」

RE100是一項全球倡議，匯聚了來自全球承諾將100%使用再生能源的最具影響力企業。該組織由國際非營利組織氣候組織與CDP全球環境資訊研究中心合作領導，全球會員企業超過340家並涵蓋多項產業，包括服飾業、生技製藥、食品飲料業、製造業、材料業、零售業，及交通服務業等。