快訊

國民黨宣布提名謝龍介選台南 期待寫民主輪替的歷史

台南又停電了！4550戶受影響 台電緊急搶修

何麗梅：台積電年營收1%至2%投入長期減碳ESG

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，台積電最近算過年營收1%至2%投入長期節能減碳ESG，情境示意圖。圖／Ingimage
台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，台積電最近算過年營收1%至2%投入長期節能減碳ESG，情境示意圖。圖／Ingimage

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，台積電最近算過年營收1%至2%投入長期節能減碳ESG，也鼓勵5-6萬名員工創新提出想法實現節能環保，相關投入也能節省成本，因為碳稅可能吃掉更多營收。

何麗梅今日出席出席攜手台灣ICT供應鏈邁向淨零未來記者會暨國際論壇並和與會貴賓對談。

回應主持人提問關於費用投入，何麗梅指出，台積電其實沒有刻意給員工限制只能花多少錢做事，而是想能做什麼事情來達到節能環保，台積最近算過每年1-2%營收長期來投入，台積電是因為營收規模大看起來較多，但很多公司其實花更高比率。

台積電2021年總營收1兆5874億元，創年度歷史新高紀錄，年增18.5%，今年目標持續成長。按照台積電去年營收比率換算台積電在ESG減碳相關投資至少約158億元起跳。

台積電 營收 環保

延伸閱讀

何麗梅：台積電是用電大戶也是節電大戶

台積電等8家科技巨頭 攜手供應鏈邁向低碳轉型

輝達新款GPU採台積電4奈米量產 衝刺HPC企業應用

台積電早盤最高590元 信驊躍上3,000元

相關新聞

這檔IC設計股一度飆破千元 更被台積大客戶指定採用 力智如何在美中對抗下兩邊通吃？

受惠於缺貨潮、宅經濟，這兩年台灣半導體業的業績成長顯著，而其中更有不少公司因為中國的「去美化」政策，營收與獲利屢創新高。

「你明早9點來深圳見我！」 台廠總座連夜從北京飛廣東 隔天遲到卻獲信任 他如何拚到將IPO？

小米掃地繼器人、派樂騰跑步機、飛利浦連網電視，它們能連上網路，靠的是安裝在機身內、只有一枚硬幣大的無線通訊模組，總部位於新竹的正基，就是這項零件的供應者。

台積電中科首座零廢製造中心明年啟用 計畫南北增設

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，台積電持續推動循環經濟，先前中科動工興建...

元太加入RE100 承諾2030年100%採用再生能源

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（23）日宣布，基於落實2030年使用100%再生能源的目標，公司已正...

何麗梅：台積電年營收1%至2%投入長期減碳ESG

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，台積電最近算過年營收1%至2%投入長期節...

何麗梅：台積電是用電大戶也是節電大戶

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，道瓊永續指數入選的台灣企業當中台灣半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。