何麗梅：台積電年營收1%至2%投入長期減碳ESG
台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，台積電最近算過年營收1%至2%投入長期節能減碳ESG，也鼓勵5-6萬名員工創新提出想法實現節能環保，相關投入也能節省成本，因為碳稅可能吃掉更多營收。
何麗梅今日出席出席攜手台灣ICT供應鏈邁向淨零未來記者會暨國際論壇並和與會貴賓對談。
回應主持人提問關於費用投入，何麗梅指出，台積電其實沒有刻意給員工限制只能花多少錢做事，而是想能做什麼事情來達到節能環保，台積最近算過每年1-2%營收長期來投入，台積電是因為營收規模大看起來較多，但很多公司其實花更高比率。
台積電2021年總營收1兆5874億元，創年度歷史新高紀錄，年增18.5%，今年目標持續成長。按照台積電去年營收比率換算台積電在ESG減碳相關投資至少約158億元起跳。
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