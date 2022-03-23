快訊

國民黨宣布提名謝龍介選台南 期待寫民主輪替的歷史

台南又停電了！4550戶受影響 台電緊急搶修

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩大電信案合併 公平會：多元資費選擇是重要審查考量

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

電信業吹起合併風，台灣大哥大去年底宣布合併台灣之星，遠傳也宣布合併亞太電信，立委今天在立院經濟委員會質詢，擔心若電信市場淪為三強（中華電信、台灣大、遠傳），影響消費者權益，公平會主委李鎂表示，消費者權益及多元資費選擇，一定是公平會後續審查結合案把關重點。

立法院經濟委員會今天邀請公平交易委員會業務報告並備詢。國民黨立委楊瓊瓔表示，近日兩起電信併購風潮，使得未來電信市場只剩三家獨大，是否可能因為電信產業規模擴大，影響消費者資費選擇權益？由於這兩起併購案都要公平會同意，詢問公平會如何把關？

李鎂表示，消費者是否有多元資費選擇將是公平會未來審查把關重點，會視結合內容，評估是否整體經濟利益是否大於限制競爭的不利益，一定會通盤考量。

立委也關心近日傳出家樂福股權將賣給統一超，要求公平會要注意市場獨占及壟斷問題，審慎處理。李鎂表示，還未收到申請案，未來如果提出結合案，會審慎考量。

公平會 資費 台灣大哥大

延伸閱讀

電信重回三強鼎立 公平會：多元資費選擇為審查考量

數位白皮書挨批 立委：公平會對媒體議價應更積極

泰安車站新電梯完工2年 民眾終於不必爬5樓考體力

台中神岡農用水路受損阻排水 民代今現勘爭取千萬改善

相關新聞

這檔IC設計股一度飆破千元 更被台積大客戶指定採用 力智如何在美中對抗下兩邊通吃？

受惠於缺貨潮、宅經濟，這兩年台灣半導體業的業績成長顯著，而其中更有不少公司因為中國的「去美化」政策，營收與獲利屢創新高。

「你明早9點來深圳見我！」 台廠總座連夜從北京飛廣東 隔天遲到卻獲信任 他如何拚到將IPO？

小米掃地繼器人、派樂騰跑步機、飛利浦連網電視，它們能連上網路，靠的是安裝在機身內、只有一枚硬幣大的無線通訊模組，總部位於新竹的正基，就是這項零件的供應者。

台積電中科首座零廢製造中心明年啟用 計畫南北增設

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，台積電持續推動循環經濟，先前中科動工興建...

元太加入RE100 承諾2030年100%採用再生能源

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（23）日宣布，基於落實2030年使用100%再生能源的目標，公司已正...

何麗梅：台積電年營收1%至2%投入長期減碳ESG

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，台積電最近算過年營收1%至2%投入長期節...

何麗梅：台積電是用電大戶也是節電大戶

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（23）日表示，道瓊永續指數入選的台灣企業當中台灣半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。