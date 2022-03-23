兩大電信案合併 公平會：多元資費選擇是重要審查考量

電信業吹起合併風，台灣大哥大去年底宣布合併台灣之星，遠傳也宣布合併亞太電信，立委今天在立院經濟委員會質詢，擔心若電信市場淪為三強（中華電信、台灣大、遠傳），影響消費者權益，公平會主委李鎂表示，消費者權益及多元資費選擇，一定是公平會後續審查結合案把關重點。

立法院經濟委員會今天邀請公平交易委員會業務報告並備詢。國民黨立委楊瓊瓔表示，近日兩起電信併購風潮，使得未來電信市場只剩三家獨大，是否可能因為電信產業規模擴大，影響消費者資費選擇權益？由於這兩起併購案都要公平會同意，詢問公平會如何把關？

李鎂表示，消費者是否有多元資費選擇將是公平會未來審查把關重點，會視結合內容，評估是否整體經濟利益是否大於限制競爭的不利益，一定會通盤考量。

立委也關心近日傳出家樂福股權將賣給統一超，要求公平會要注意市場獨占及壟斷問題，審慎處理。李鎂表示，還未收到申請案，未來如果提出結合案，會審慎考量。