兩大電信合併案 公平會：多元資費選擇會是考量因素

台灣電信業兩大合併案，台灣大哥大（3045）併台灣之星、遠傳電信（4904）併亞太電信（3682），基準日都是今年9月30日，今（23）日立委關切結合案是否影響消費者權益。對此，公平會主委李鎂表示，消費者權益、是否有多元資費選擇，將是後續結合案審查時會通盤考量的因素。

立法院經委會今邀請公平會主委李鎂列席報告業務概況並備質詢，國民黨立委楊瓊瓔關注電信業整併潮，詢問市場充分競爭、消費者有無多元資費選擇，是否都是政府把關重點。

去年底，台灣大哥大宣布合併台灣之星，遠傳也在今年2月下旬宣布併購亞太電信，台灣電信產業掀起整併潮，市場將再度重回三強鼎立局面。楊瓊瓔指出，這除反映電信業重資本的競爭、不利小業者生存，未來資費是否居高不下，則將是消費者擔憂的問題。

李鎂答詢表示，屆時公平會進行結合案審查時，將視結合內容，評估整體經濟利益是否大於限制競爭的不利益，同時也會通盤考量消費者是否會有多元資費選擇，消費者權益也是考慮因素之一。

台台併、遠亞併，兩案都須通過國家通訊傳播委員會（NCC）及公平會審核，除頻譜持有上限要符合法規，公平會則關注市場充分競爭，消費者有多元資費選擇，是兩大合併案最大關鍵。

過去台灣有五家電信業者，業者認為太擁擠且競爭，現在將縮減為三家，公平會如何為市場公平競爭及消費者權益把關，成為各界關注焦點。若兩大合併案通過後，國內電信市場將成為中華電信（2412）、新台灣大、新遠傳的新電信三雄時代。