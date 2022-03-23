希捷科技助攻智慧城市數位轉型 加速實現永續願景

希捷科技（Seagate） 因應2022智慧城市展，分享資料儲存在智慧城市數位轉型發展中所扮演的關鍵角色，並展示Seagate 一系列創新技術暨儲存解決方案，以及Seagate首站消費者硬碟回收計畫，協助各城市打造智慧化的同時，兼顧永續發展，加速低碳城市的落地。

IDC預測，全球資料總量將在2025年以指數型方式增長至將近180ZB。城市中廣泛部署的感應及連網設備，其所產生的大量資料為 AI、機器學習的重要基礎，成功取得並分析這些資料是完善智慧城市的關鍵。因此，如何有效儲存、傳送並分析這些端點產生的大量資料為當前最嚴峻的挑戰。

Seagate商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman表示，針對擁有上千台攝影機，甚至數百萬台物聯網 (IoT) 裝置的智慧城市而言，應採取可擴充且兼顧邊緣和雲端的資料維運策略。如此一來，即可解決交通管治、緊急應變，及環境資源管理等真實世界中的挑戰。

在不斷增加的物聯網 (IoT) 裝置中，以攝影機為大宗，交通管控、公共安全等智慧城市的應用皆高度仰賴視訊成像與分析 (VIA)。

Seagate 將在4月推出全新企業級硬碟 SkyHawk AI 20TB，專為具備 AI 功能的網路錄影機 (NVR) 所設計，適合邊緣安全防護應用，支援多達 64 個 HD 視訊串流和 32 個 AI 串流，可針對使用者的 AI 環境規模進行智慧調整，以提供更準確、更聰明的預測與分析。

除了創新科技外，永續性也是智慧城市的重要指標之一。科技產品不斷推陳出新的同時，生命週期也隨之大幅縮短，電子廢棄物已成為成長速度最快的家庭廢棄物。根據預估，全球電子廢棄物將在 2030 年達到 7,470 萬噸。Seagate 將「循環經濟」視為社會使命，其開發的自動硬碟再生技術可重新配置硬碟，讓硬碟繞過出錯的元件，並回復到可靠的服務狀態；該技術取代廢棄與淘汰，有助於減少電子廢棄物對環境的影響。

此外，Seagate 也在台灣推出首站消費者硬碟回收計畫，旨在降低因退役與報廢而產生的家庭廢棄物。