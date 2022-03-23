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緯創攜3金雞 參加高雄智慧城市展

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

緯創資通（3231）偕同旗下集團高雄晶傑達光電科技、緯謙科技，及緯昌科技，參加首次於高雄舉辦的2022高雄智慧城市展，展示以5G、AIoT和邊緣運算等關鍵技術，結合大數據，提供移動智能、公共安全和智慧建築/防疫旅館等應用解決方案，推動城市治理與數位轉型。

為提升都會生活品質，提高經濟活動之效益，緯創提供整合車載AI系統、影像視覺與大數據學習的移動智能解決方案，最佳化乘客與貨物的交通運輸方式，以實現安全可靠及節能的移動服務。通過支援5G V2X通訊的T-BOX及搭配記錄高清影像的智慧行車紀錄器，將車端數據送至雲端，並利用高雄晶傑達光電(KOE)生產的曲面車載智能顯示器，為駕駛員提供寬闊的視野。

緯謙科技整合雲端運算、人工智慧和大數據分析的智慧旅館解決方案，透過客房床單、被單無接觸盤點，及多維度IoT裝置，掌握房客住宿期間狀態，適時提供關懷，並搭配智能送餐機器人，實現零接觸之旅館服務。

此外，緯創自主開發模組化設計的專業服務型機器人，針對智慧零售、製造、消毒及行銷四大領域，提供軟硬體整合的全智能解決方案。

除了移動和居住，公共安全也是智慧城市不可或缺的一塊拼圖。緯昌科技的聯網穿戴式攝影機解決方案，結合雲端影音串流紀錄、圖資分析、雙向溝通等技術，可因應警政執法、工程巡檢、保全安防等不同領域應用，全方位提供智慧安全解決方案。

緯創持續深耕高雄，除了成立研發中心，招募及培育高雄在地優秀研發人才，同時亦擴大在地投資及布局。

緯創 雲端運算 大數據

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