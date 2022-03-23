輝達新款GPU採台積電4奈米量產 衝刺HPC企業應用

輝達(NVIDIA)在美國時間22日召開年度 GTC 大會登場，執行長黃仁勳在專題演說中正式發布新一代資料中心 Hopper 架構繪圖處理器 GPU NVIDIA H100，採用台積電（2330）4奈米量產，依據該公司規畫將積極衝刺HPC、企業數據中心應用。

依據輝達資料說明，該新品在加速 AI、高效能運算 HPC、記憶 頻寬、互連和通訊方面具有重大進展，包括每秒近 5TB 的外部連接速度， 同時也是業界首款支援 PCIe Gen5 及使用 HBM3 記憶體的 GPU 運算平台， 為 AI領域是全球最先進的晶片。

輝達也同步宣布，發表新GPU 架構 Hopper，該架構名稱來自美國程式設計先驅葛麗絲‧穆雷‧霍普(Grace Murray Hopper)，Grace CPU將採用台積電5奈米製程生產，另外Hopper架構的H100 GPU可與Grace處理器共同組成Grace Hopper超級晶片。

輝達也發表 NVLink-C2C 互連技術，可從 PCB 層級的整合及多晶片模組，擴大到矽中介層和晶圓級連接，並將支援由台積電、英特爾、輝達等共同宣布的 UCIe 標準。