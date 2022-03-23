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采鈺今年兩大產品線齊成長 法人看好逐季走強

經濟日報 / 記者李孟珊／新竹即時報導

光學元件封測廠采鈺（6789）今（23）日召開股東臨時會，展望今年，看好在智慧型手機鏡頭畫素提升，以及車用加速電子化趨勢，市場對CMOS影像感測器（CIS）和微型光學元件的需求增多，將帶動相關產品線的營收優於去年，另外，龍潭新廠預計今年第4季將有第一階段的量產，法人看好采鈺今年將逐季走強。

采鈺2021年獲利呈現微幅成長，稅後純益21.65億元、年增3.54%，每股純益7.41元，不過毛利率、營益率、淨利率三率皆較前年下滑，對此，董事長關欣回應，主要原因是前年進行大量的投資，會侵蝕掉一部分的獲利，不過現在看到一個有利的點，就是匯率部分比原先預期的還要好。

另外，針對台積電（2330）與日本SONY合資在日本熊本縣興建晶圓廠，是否有利於采鈺的營運後市？關欣表示，目前公司和日本客戶沒有直接生意的關係，不過仍會維持一定技術的交流，期盼未來采鈺的技術提升之下，有機會進行合作，就像「英特爾找上台積電」。

關於龍潭廠的部分，采鈺預期今年第4季將有第一階段的量產，不過不會有明顯的貢獻，未來將持續提升，以12吋為主，目標朝年產能換算約當8吋220萬片方向邁進。

日前證交所通過采鈺上市案，法人估采鈺最快可望在今年第2季末上市掛牌。

台積電 日本

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