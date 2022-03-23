華立去年大賺12.05元配息6.8元 股價重返110元大關
半導體材料代理商華立（3010）22日公布財報，歸屬母公司淨利28.4億、每股純益達 12.05 元。華立於22日董事會通過去年盈餘分配，每股擬配發 6.8 元現金股利，創掛牌以來新高。
在基本面穩健以及高股息加持，華立今日早盤股價重返110元大關，上漲0.46%。近期烏俄戰事及通膨升息帶來之紛擾，長期配息穩定且具獲利成長的華立，被投資者列為價值型股票的首選。
就去年營運，華立說明，去年在5G、AI、高效能運算、電動車新興科技引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C與車用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與IC出貨動能強勁，更大舉跨足綠電產業，太陽能電廠建置容量已達54MW，推升獲利刷新歷史紀錄。
此外，316日本本州東岸近海連續發生兩次地震，華立指出，原廠生產基地因遠離震央，未受到此地震影響供應無虞。近年各家晶圓製造大廠產能持續滿載，華立身為半導體先進製程上游原材料的關鍵供應商，在供貨緊缺的大環境下，仍全力滿足主力客戶需求，帶動光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液營收衝出雙位數的成長力道。
華立財報也顯示，去年第4季營收達186.1億元、年增18.3%，毛利14.8億元、年增12.4%，單季本業獲利達7.8億元、年增56.6%，稅後淨利8.08億、年增67.9%，每股稅後純益達3.24元，營收、淨利數字皆寫下歷年同期新高。
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