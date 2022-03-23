快訊

被爆已婚！瘦子親自回應「婚姻狀態」 發3影片公佈實情

強震驚人空拍畫面曝光 花蓮玉興橋28根預力梁斷數截

華立去年大賺12.05元配息6.8元 股價重返110元大關

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

半導體材料代理商華立（3010）22日公布財報，歸屬母公司淨利28.4億、每股純益達 12.05 元。華立於22日董事會通過去年盈餘分配，每股擬配發 6.8 元現金股利，創掛牌以來新高。

在基本面穩健以及高股息加持，華立今日早盤股價重返110元大關，上漲0.46%。近期烏俄戰事及通膨升息帶來之紛擾，長期配息穩定且具獲利成長的華立，被投資者列為價值型股票的首選。

就去年營運，華立說明，去年在5G、AI、高效能運算、電動車新興科技引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C與車用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與IC出貨動能強勁，更大舉跨足綠電產業，太陽能電廠建置容量已達54MW，推升獲利刷新歷史紀錄。

此外，316日本本州東岸近海連續發生兩次地震，華立指出，原廠生產基地因遠離震央，未受到此地震影響供應無虞。近年各家晶圓製造大廠產能持續滿載，華立身為半導體先進製程上游原材料的關鍵供應商，在供貨緊缺的大環境下，仍全力滿足主力客戶需求，帶動光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液營收衝出雙位數的成長力道。

華立財報也顯示，去年第4季營收達186.1億元、年增18.3%，毛利14.8億元、年增12.4%，單季本業獲利達7.8億元、年增56.6%，稅後淨利8.08億、年增67.9%，每股稅後純益達3.24元，營收、淨利數字皆寫下歷年同期新高。

華立 太陽能電廠

延伸閱讀

不斷更新／地震還沒完！ 已58起餘震 規模4.5最大震度3級

花蓮豐濱地震 大落石擋路恐影響雷達站官兵補給

大甲路樹疑被地震震倒 警方到場戒備維護安全

花蓮地震居民一夜未眠 玉里碾米廠房震歪

相關新聞

花蓮6.6強震 力積電、聯電回應了

花蓮近海從清晨到上午逾50震，力積電（6770）表示，有若干機台自動暫停，目前已陸續回線生產，預計今天中午前完全恢復正常...

中部震度3至4級 中科各園區廠商尚無災情傳出營運正常

今天凌晨起，花東地區陸續發生50餘起地震，其中有兩起震度規模達到6級以上，台中亦有3至4級。中科管理局表示，地震發生後，...

花蓮6.6強震 台積電、世界先進回應了

花蓮地震，規模最大達芮氏6.6，後續餘震不斷；晶圓代工廠台積電（2330）表示，大部分廠區未達疏散標準，只有零星疏散亦皆...

世界先進 今凌晨地震影響評估中

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（23）日聲明，關於今日凌晨1點41分在花蓮縣芮氏規模6.6之地震，公司位於新竹的晶...

地牛頻翻身 面板雙虎啟動安全性停機、對營運沒有影響

台灣23日凌晨起地牛連續頻頻翻身，總計超過50起有感地震，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）均表示，部分機台均啟...

台積電、聯電 今日凌晨大地震 並無顯著影響

花蓮近海今天凌晨1時41分及1時43分接連發生規模6以上的強震 晶圓代工廠台積電（2330）與聯電都受到驚嚇，不過經廠務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。