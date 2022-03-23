費半連漲六天 科技ETF迎有「基」之彈

聯準會（Fed）宣布升息一碼，並採緩步升息，帶動費城半導體指數立見止跌回升，連漲六天，收復今年來近半失土，惟距歷史高點尚有約17%的漲幅空間。展望後市，法人認為，半導體景氣依舊強韌，且在升息、戰爭局勢逐漸明朗後即迎來強勁反彈，是明顯訊號，建議投資人應回歸檢視產業或類股基本面，才不會錯估情勢。

原油漲勢暫停，美股四大指數齊揚，帶動今（23）日盤面上美股相關ETF走揚，早盤統一FANG+ETF（00757）漲逾3%，永豐美國科技、富邦NASDAQ（00662）漲逾2%，元大S&P 500（00646）、國泰費城半導體（00830）也有超過1%的漲幅。

國泰費城半導體ETF（00830）經理人游日傑表示，市場動盪科技股受承壓，但兩大基本面凸顯科技股尤其半導體產業前景無虞，其一，市場依舊供不應求，美國商務部1月底公布半導體供應鏈風險調查報告顯示，晶片持有庫存中位數下降到2021年的不足5天，預估晶片供不應求狀況至少在未來6個月內不會消失；其二，半導體產業研發費用穩定成長，半導體產業營收持續成長，加上各國政府扶植產業的獎勵政策推動下，IPValue認為半導體產業每年的研發費用將延續穩定成長，過去12年年化複合成長率達8%，半導體產業景氣無虞。

游日傑認為，本次Fed升息符合市場預期，年內若物價數據有所緩和，Fed將有可能年內採取逐次升息1碼，此幅度是在市場能接受的範圍內，故未來物價數據將是主要觀察點。而升息多半代表景氣是確立的，觀察過去聯準會12次升息循環中，美股有高達11次上漲。

觀察近30年來升息周期各產業表現，升息後一年後表現最佳的產業為科技股，平均漲幅約19%，在升息趨勢確立後，市場有望改走基本面行情，基本面持穩但先前被錯殺的半導體族群，有望在接下來戰事舒緩、市場恐慌氛圍下降後，重返有「基」之彈。

法人指出，半導體長線趨勢明確，在台灣想要投資國際半導體產業也不必捨近求遠，今年來即便科技股賣壓沉重，這檔ETF卻續受資金青睞，投資人看好半導體基本面堅挺，逢低搶進加碼布局，截至上周18日，00830規模突破新台幣153.93億元，較去年底成長約2.2倍，受益人數更是翻了8.4倍，達65,363人。

在操作上，今年費半指數因市場消息面影響而下挫，評價面修正卻也創造逢低布局機會，建議留意指數急跌後的布局機會，採定期定額中長線布局，降低價格波動並抓住半導體回升行情。

近期金融市場受到外部地緣政治因素環繞影響下，股價波動變化較為劇烈，美國科技股這波經歷戰爭與預期升息衝擊下，股價皆出現一成至兩成的最大跌幅，永豐投信建議，過去這兩、三年來科技股多頭趨勢，難得出現較大的價格跌幅，把握這波外部因素股價修正潮，投資人不妨採取定期存股策略抗大波動循環。