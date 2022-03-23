快訊

被爆已婚！瘦子親自回應「婚姻狀態」 發3影片公佈實情

強震驚人空拍畫面曝光 花蓮玉興橋28根預力梁斷數截

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中部震度3至4級 中科各園區廠商尚無災情傳出營運正常

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
花東地牛翻身，中科園區尚無災情傳出，廠商營運一切正常。中科管理局提供
花東地牛翻身，中科園區尚無災情傳出，廠商營運一切正常。中科管理局提供

今天凌晨起，花東地區陸續發生50餘起地震，其中有兩起震度規模達到6級以上，台中亦有3至4級。中科管理局表示，地震發生後，立即與園區大廠取得聯繫，目前了解尚無災情傳出，廠商營運一切正常。

中科管理局表示，一般地震震度等級達到5以上時，才會造成較明顯災害，包括機台移位、管線脫離等，管理局方面也會啓動園區公共工程檢查等作業。

據了解，中科管理局長許茂新在地震發生後，立即透過群組請相關人員與園區大廠聯繫，所幸台中地區震度在3至4級，廠商回報尚無災情。

台灣地處環太平洋地震帶，無時無刻不受地震災害威脅。2016年2月6日，南台灣發生規模6.4級強震，台南科學園區首度疏散8,000多名工作人員，台積電（2330）、聯電（2303）南科廠因爐管製程區的晶圓破裂而停止運作。

當時，面板廠群創（3481）位於南科的八個廠區，也因測得5級震，機台設備啟動安全機制停機，部分精密機台因地震晃動造成位移傾斜，以及多處供應管線錯斷，造成營運一度中斷。另外，太陽能電池廠茂迪（6244）及新日光也受影響。

地震 太陽能電池

延伸閱讀

花蓮地震居民一夜未眠 玉里碾米廠房震歪

花東6.6強震貓奴嚇瘋 灰貓乖躲櫃子下「黑白貓無感翻肚睡死」超反差

該地區49年最大地震 氣象局：921以後規模第5 餘震恐長達1年

深夜地震不斷！炎亞綸發文吸2萬人朝聖　連阿本都「忍不住」

相關新聞

花蓮6.6強震 力積電、聯電回應了

花蓮近海從清晨到上午逾50震，力積電（6770）表示，有若干機台自動暫停，目前已陸續回線生產，預計今天中午前完全恢復正常...

中部震度3至4級 中科各園區廠商尚無災情傳出營運正常

今天凌晨起，花東地區陸續發生50餘起地震，其中有兩起震度規模達到6級以上，台中亦有3至4級。中科管理局表示，地震發生後，...

花蓮6.6強震 台積電、世界先進回應了

花蓮地震，規模最大達芮氏6.6，後續餘震不斷；晶圓代工廠台積電（2330）表示，大部分廠區未達疏散標準，只有零星疏散亦皆...

世界先進 今凌晨地震影響評估中

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今（23）日聲明，關於今日凌晨1點41分在花蓮縣芮氏規模6.6之地震，公司位於新竹的晶...

地牛頻翻身 面板雙虎啟動安全性停機、對營運沒有影響

台灣23日凌晨起地牛連續頻頻翻身，總計超過50起有感地震，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）均表示，部分機台均啟...

台積電、聯電 今日凌晨大地震 並無顯著影響

花蓮近海今天凌晨1時41分及1時43分接連發生規模6以上的強震 晶圓代工廠台積電（2330）與聯電都受到驚嚇，不過經廠務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。