聽新聞
test
0:00 / 0:00
中部震度3至4級 中科各園區廠商尚無災情傳出營運正常
今天凌晨起，花東地區陸續發生50餘起地震，其中有兩起震度規模達到6級以上，台中亦有3至4級。中科管理局表示，地震發生後，立即與園區大廠取得聯繫，目前了解尚無災情傳出，廠商營運一切正常。
中科管理局表示，一般地震震度等級達到5以上時，才會造成較明顯災害，包括機台移位、管線脫離等，管理局方面也會啓動園區公共工程檢查等作業。
據了解，中科管理局長許茂新在地震發生後，立即透過群組請相關人員與園區大廠聯繫，所幸台中地區震度在3至4級，廠商回報尚無災情。
台灣地處環太平洋地震帶，無時無刻不受地震災害威脅。2016年2月6日，南台灣發生規模6.4級強震，台南科學園區首度疏散8,000多名工作人員，台積電（2330）、聯電（2303）南科廠因爐管製程區的晶圓破裂而停止運作。
當時，面板廠群創（3481）位於南科的八個廠區，也因測得5級震，機台設備啟動安全機制停機，部分精密機台因地震晃動造成位移傾斜，以及多處供應管線錯斷，造成營運一度中斷。另外，太陽能電池廠茂迪（6244）及新日光也受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言