地牛頻翻身 面板雙虎啟動安全性停機、對營運沒有影響

台灣23日凌晨起地牛連續頻頻翻身，總計超過50起有感地震，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）均表示，部分機台均啟動安全性停機，已逐步復歸中，人員皆安全，對營運沒有影響。

不少台灣人被清晨1點41分許被手機傳來的國家級警報叫醒，隨後即感受到地震的搖晃，這起芮氏規模6.6的地震前後，截至早上已連續發生超過50起有感地震。

友達表示，地震發生第一時間，以確保人員安全為首要，待確認廠內安全無虞後進行設備檢測，部分機台安全性停機，目前持續復歸中，整體營運不受影響。

群創表示，啟動廠區設備防震保護暫時停機，已逐步復歸中，人員皆安全，對營運沒有影響。

彩晶（6116）指出，南科廠部分人員疏散都平安，已經回復。