聽新聞
test
0:00 / 0:00
地牛頻翻身 面板雙虎啟動安全性停機、對營運沒有影響
台灣23日凌晨起地牛連續頻頻翻身，總計超過50起有感地震，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）均表示，部分機台均啟動安全性停機，已逐步復歸中，人員皆安全，對營運沒有影響。
不少台灣人被清晨1點41分許被手機傳來的國家級警報叫醒，隨後即感受到地震的搖晃，這起芮氏規模6.6的地震前後，截至早上已連續發生超過50起有感地震。
友達表示，地震發生第一時間，以確保人員安全為首要，待確認廠內安全無虞後進行設備檢測，部分機台安全性停機，目前持續復歸中，整體營運不受影響。
群創表示，啟動廠區設備防震保護暫時停機，已逐步復歸中，人員皆安全，對營運沒有影響。
彩晶（6116）指出，南科廠部分人員疏散都平安，已經回復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言