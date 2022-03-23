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台積電、聯電 今日凌晨大地震 並無顯著影響

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台積電。圖/聯合報系資料照
台積電。圖/聯合報系資料照

花蓮近海今天凌晨1時41分及1時43分接連發生規模6以上的強震 晶圓代工廠台積電（2330）與聯電都受到驚嚇，不過經廠務單位回報，僅零星疏散，大部分地區都未達疏散標，極少數疏散人員也已回線，生產確定無顯著影響。

據中央氣象局指出，凌晨1時41分發生芮氏規模6.6 地震，震央在花蓮縣政府南方62.6公里，位於花蓮近海。台東縣地區最大震度6弱，新竹縣、台中市、台南市地區最大震度4級，新竹市地區最大震度2級。

台積電表示，大部分廠區都沒有達疏散標準，只有零星疏散，也都已回線，部分機台受影響，後續廠區環境巡檢無異常。

聯電指出，廠區都未達到疏散標準，一些機台因自我保護當機，重新開啟，對整體業績表現並無影響。

台積電 晶圓代工廠

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