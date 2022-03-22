鴻海Model T廣受國際買主關注 Model C科技日開放預購

2022智慧城市展今（22）日開幕，鴻海旗下的電動巴士Model T在展覽中提供接駁服務；台北市長柯文哲表示，今日與歐洲商會開會，「他們對這個很有興趣」，顯示國際買主對於台灣電動車發展動態高度關注，而鴻海董事長劉揚偉也向柯市長提及，期待台北市能趁著城市外交機會，帶領台灣電動車業者一起走向國際。

2022智慧城市展在台北、高雄兩地同時舉辦，台北市政府於展覽期間策劃「台北願景館」，展示以智慧政府為核心的「1＋7」政策成果。22日下午，由台北市市長柯文哲、副市長黃珊珊、鴻海科技集團暨鴻華先進董事長劉揚偉、鴻華先進總經理李秉彥、大都會客運駐會常務董事高貴卿及李婷娜董事等共同出席。

台北市市長柯文哲表示，台北市從2018年就開始引入電動公車，目前已於66路、和平幹線等8條路線共98輛電動公車行駛，規劃今年年底可達400輛電動公車上路營運，預計2030年前全面由電動公車營運上路，並在最快時間內把電動機車比例提高到35%，朝2050年淨零碳邁進。

鴻海科技集團暨鴻華先進董事長劉揚偉表示，MODEL T是台灣自主設計、開發、製造的電動巴士，目前有65%零組件來自MIH電動車平台，預計2024年三電系統（電池、電機、電控）大約90%來自台灣廠商；他現場也跟柯文哲提到，希望能藉這個機會，把國內電動車產業發展起來，進而到國外競爭。

鴻海旗下目前總共有三款電動車，除了已經上路的電動巴士MODEL T之外，百萬元有找的平價車款Model C，也預計在今年鴻海科技日10月18日開放預購，預計明年上半年量產，另外一款旗艦電動房車Model E則預計後年年初開始量產，而台灣品牌會是第一個銷售鴻海電動車的品牌客戶。