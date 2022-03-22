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義隆宣示跨足元宇宙決心 轉投資義明推出多款晶片支援

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

IC設計大廠義隆（2458）轉投資的義明科技宣示其進軍元宇宙(Metaverse)的決心，有多款晶片支援並陸續量產出貨。

義明表示，針對AR/VR系列產品，近幾年推出的頭戴式顯示設備來看，在光學技術的進步下，跟過去的產品相比，現在的頭戴式裝置已經在小型化、輕量化方面，獲得明顯的進步。

義明發佈AR/VR 系列光學感應器。最令人驚艷的是超低功耗的近接感應器(P-Sensor)。近接感應器偵測頭戴式裝置是否在使用中或已移開，對裝置省電管理非常重要。義明晶片以一立方毫米的體積，小於10 微安培的操作電流，領先業界，可以延長三倍的操作時間。它並含內建串擾光線補償功能( crosstalk compensation)， 讓系統廠可以在產線進行串擾校正，大幅降低組裝公差產生的不良率。

目前該款晶片已經導入美系XR平台大廠中，並於日前於MWC展覽會展出該項產品，後續並推廣到相闗系統組裝廠中。

同時在AR應用時， 使用者對顯示影像的體驗是非常敏感，如在室外環境光很亮時，影像顯示也要增亮，反之在低照度時，影像顯示要避免過亮傷眼。環境光感測器可調整電子產品螢幕亮度達人類眼睛可接受的亮度，此元件不單可節省能源，更可延長電池壽命。

義明的環境光感測器(Ambient Light Sensor), 以2x2x0.5毫米尺寸，可以偵測到0.001 Lux （勒克斯照度單位），展現晶片優異的性能。

AR /VR 頭盔手勢人機界面的重要性有如手機的觸控界面。義明的手勢感應器，提供演算法参考軟體，已配置在各種物連網裝置多年，在頭戴式裝置，提供關鍵的人機界面方案。

義明展現進軍AR/VR 生態鍊系統的企圖心，延伸其在手機光學感應器的感知技術，躍進元宇宙的市場，實現新一代玩家的夢想。

AR 晶片 VR

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