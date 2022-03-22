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QX55首批完售 正式售價維持249萬元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
THE ALL-NEW INFINITI QX55全新日系豪華跑旅正式上市 ，首度導入板岩灰新色首批預售80 台搶購一空。裕日車提供
THE ALL-NEW INFINITI QX55全新日系豪華跑旅正式上市 ，首度導入板岩灰新色首批預售80 台搶購一空。裕日車提供

國門不開，進口車賣的「嚇嚇叫」。裕日車（2227）代理的THE ALL-NEW INFINITI QX55全新日系豪華跑旅正式上市，首度導入板岩灰新色，首批預售80台搶購一空，回饋國內消費者對於QX55支持，正式售價不調漲，維持預售價格249萬元。

裕日車表示，疫情爆發後，進口車賣的特別好，再加上QX55造型漂亮，價格也是國內民眾可以接受的級距，首批80台已經完售，訂單已經破百，由於市場上缺晶片問題還是很嚴重，買氣很強勁，進口車近期雖然吹起漲價風，INFINITI品牌進口車暫時維持不漲價，持續觀察匯率等市場變化。

全新日系豪華跑旅THE ALL-NEW INFINITI QX55今(22)日正式上市，源自日式工藝美學，展現大膽與細膩的日式設計精神，搭載世界首具量產VC-Turbo可變壓縮比引擎、ProACTIVE 智慧駕駛科技等先進技術，INFINITI TAIWAN更首度導入「板岩灰」新色，提供消費者更多個性化的選擇。

THE ALL-NEW INFINITI QX55自2021年12月8日預售接單以來，消費者反應熱烈，首批預售 80 台搶購一空，累計接單已超過百張，儘管受晶片、原物料短缺及價格提升影響，QX55全球產能吃緊，INFINITI TAIWAN仍積極向原廠爭取QX55正式售價不調漲，維持預售價格249萬元。

裕日車總經理蔡文榮回饋消費者對品牌支持，全新日系豪華跑旅THE ALL-NEW INFINITI QX55售價維持預售價格249萬元。裕日車提供
裕日車總經理蔡文榮回饋消費者對品牌支持，全新日系豪華跑旅THE ALL-NEW INFINITI QX55售價維持預售價格249萬元。裕日車提供

進口車 漲價 裕日車

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