QX55首批完售 正式售價維持249萬元

國門不開，進口車賣的「嚇嚇叫」。裕日車（2227）代理的THE ALL-NEW INFINITI QX55全新日系豪華跑旅正式上市，首度導入板岩灰新色，首批預售80台搶購一空，回饋國內消費者對於QX55支持，正式售價不調漲，維持預售價格249萬元。

裕日車表示，疫情爆發後，進口車賣的特別好，再加上QX55造型漂亮，價格也是國內民眾可以接受的級距，首批80台已經完售，訂單已經破百，由於市場上缺晶片問題還是很嚴重，買氣很強勁，進口車近期雖然吹起漲價風，INFINITI品牌進口車暫時維持不漲價，持續觀察匯率等市場變化。

全新日系豪華跑旅THE ALL-NEW INFINITI QX55今(22)日正式上市，源自日式工藝美學，展現大膽與細膩的日式設計精神，搭載世界首具量產VC-Turbo可變壓縮比引擎、ProACTIVE 智慧駕駛科技等先進技術，INFINITI TAIWAN更首度導入「板岩灰」新色，提供消費者更多個性化的選擇。