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義隆旗下義明 進軍元宇宙應用

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

觸控IC大廠義隆（2458）於22日宣布，該公司轉投資的義明科技，展現進軍元宇宙領域的決心，已有多款晶片支援並陸續量產出貨。

義明表示，該公司發布的AR／VR 系列光學感應器，最令人驚豔的是超低功耗近接感應器(P-Sensor)，近接感應器可偵測頭戴式裝置是否仍在使用中或已移開，對裝置省電管理非常重要。

同時，義明指出，在AR應用時， 使用者對顯示影像的體驗很敏感，環境光感測器可調整電子產品螢幕亮度至人類眼睛可接受的範圍，該公司已有相關環境光感測器(Ambient Light Sensor)產品。

再者，AR／VR頭盔手勢人機界面的重要性如同手機的觸控界面，義明也說，該公司推出的手勢感應器，提供演算法參考軟體，可在頭戴式裝置提供關鍵的人機界面方案。

AR 感測器 觸控

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