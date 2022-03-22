智慧城市展開幕 華碩、宏碁、仁寶展5G實力

智慧城市展於今（22）日正式開幕，包含宏碁（2353）、華碩（2357）、仁寶（2324）等均展示在智慧城市的相關應用，大秀自家在技術上的實力。

宏碁智通為台灣公車智慧票證系統及智慧路邊停車系統供應商，在智慧城市展中同步秀出在台北、高雄展出全球首創「智慧停車充電柱及智匯桿」解決方案，此方案結合智慧路邊停車及充電計費、數位看板、更多科技延伸應用，將於台南市首發上線。

華碩於現場展示全方位解決方案及其應用場域，包括ASUS VivoWatch智慧健康錶系列，以及手持式超音波LU700、LU710等精銳，將可降低醫療成本、提升照護效率，以及協助各大醫療院所於後疫情時代，在「預防醫學」、「健康管理」、「數位醫材」等領域超前部署。

華碩全球副總裁謝明傑表示，智慧醫療為華碩近年發展重點，產品開發秉持「以使用者為中心」理念，並運用卓越資通訊技術，實踐攜帶式、數位化、結合人工智慧等趨勢。未來將持續以無與倫比的研發實力，以及透過與各大醫療院所交流合作，推出更多頂尖應用，為使用者健康管理與智慧醫療開啟嶄新紀元。

仁寶今日則宣布推出多款5G NR 整合小型基站，包含SUB-6及mmWave等不同解決方案的小型基站及多種無線接取終端裝置，滿足戶外與室內應用情境，加速5G時代網路部署速度，降低各場域建置門檻。相關解決方案皆在今日展開的《2022智慧城市展》台北展區亮相。本次現身的新品，也針對5G企業專網、智慧終端連網以及5G遠端協作，展出更加成熟的應用場景，進一步將智慧城市應用落地。