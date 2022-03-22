中保科：智慧城市在交通部分對人民影響更大

中保科智慧展秀60項AIoT服務，秀肌肉端出海陸智慧交通平台，中保科（9917）副董林建涵強調智慧城市在交通部分對人民影響更大，是政府與人民聯結的重點，並指出，各城市對停車交通、空污與淹水有不同的App資訊提供，但民眾到不同的城市要使用不同的App，造成使用上的不便，如果各城市政府之間可以整合，將對民眾提供更大的便利。

中保科技集團在智慧城市展中以「智慧物聯AIOT 永續領航」為主題，展現在物聯網科技的共60多項應用，提出未來城市的整體解決方案，展區大秀AI智慧交通、科技機器人、防災平台應用，首日上午還有來自國外76個城市188位泡泡團貴賓參訪，其中各縣市官員詢問度最高的就是輕軌、船舶智慧交通AI應用平台，另外中保無限+服務型AI機器最吸晴。

林建涵說，從今年智慧展就可以看到中保科強項是從首端的「系統整合」到城市的「方案解決」以及平台上線後的「後端服務」，運用智慧整合平台可協助政府單位、企業、工廠等做到預防、控管原本可避免的災害發生。

像是，今年中保科首度從陸上交通智能服務跨足到海域市場。中保科表示，今年將展示自主研發以AI辨識技術分析入港船舶之種類，24小時全年無休監控進出港口船舶，加強港埠的安全防護。透過港區佈建PTZ自動追蹤攝影機，持續監控移動中的船舶達成監控自動化，間接增加港區航道監視器的覆蓋率。以智慧科技創新應用於傳統港口，提升台灣海運產業核心價值與國際競爭力。