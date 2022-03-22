鴻海電動巴士 將投入大都會客運22路線試運行

智慧城市展今（22）日於南港展覽館二館開幕，由台北市政府策展「台北願景館」在同日舉行「智慧台北，卓越領航」啟航儀式，鴻海（2317）旗下鴻華先進科技攜手大都會客運，以自主開發電動巴士MODEL Ｔ於展覽期間提供接駁服務。

今日下午首班車次由鴻海暨鴻華先進董事長劉揚偉邀請台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、大都會客運駐會常務董事高貴卿及李婷娜董事等一同試乘體驗，為「台北願景館」展覽活動揭開序幕。

劉揚偉表示，MODEL T是台灣自主設計、開發、製造的電動巴士，期待MODEL T能夠盡快投入台北市的公共運輸。未來隨著智慧城市的解決方案不斷演進，MODEL T不僅僅是一個交通工具，而是一個結合智能交通、生活、娛樂等不同需求的市民服務平台。

本次展場接駁，是由鴻華先進攜手大都會客運、裕電能源共同進行，後續已和市府、業者協議，將在大都會客運22路線試運行，提供給市民舒適的公共運輸乘車體驗。

鴻華先進自主研發的MODEL T，無論動力性能、續航能耗、造型、安全配備等皆優於市場；全車採對稱、簡約風格造型設計，並領全台之先搭載內輪差警示系統，集安全性、高續航力、高科技於一體的新世代都會智能電動巴士。未來將以車聯網為基礎，將MODEL T作為市民服務平台，從智慧交通、生活、娛樂等多面向，打造成為智慧城市不可或缺的公共運輸工具。

本屆智慧城市展在台北、高雄兩地同時舉辦，台北市政府於展覽期間策劃「台北願景館」，展示以智慧政府為核心的「1＋7」政策成果。台北市市長柯文哲表示，台北市從2018年就開始引入電動公車，目前已於66路、和平幹線等8條路線共98輛電動公車行駛，以提供民眾零碳排放及低噪音的優質乘車環境；規劃今年年底可達400輛電動公車上路營運，預計2030年前全面由電動公車營運上路，並在最快時間內把電動機車比例提高到35%，朝2050年淨零碳邁進，跟全球城市共同承擔減碳義務。