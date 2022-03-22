矽品攜手工研院 加速轉型「智造工廠」

為因應半導體蓬勃發展、長期缺工問題浮上檯面，半導體封測大廠矽品精密攜手工研院及相關供應鏈，從升級智動搬運提高產能、遠端操作排除產線停機兩大方向著手，塑造智造轉型生態系統，快速朝智慧工廠蛻變。

矽品表示，受益於視覺分析及感測技術的快速發展，公司全面應用智動搬運，透過智慧物聯(AIoT)，串聯生產技術，減少產線人工搬運過程中的浪費和延遲，成功克服過往三大難點，密集人力需求、機台配置異動及動線調整等關卡，打造高效高彈性之智造工廠。

矽品智慧製造處處長徐翊表示，面對智動化生產世代，要具有高適應能力，智慧工廠的關鍵就在於最後一哩路工程 - AMR自主性智動搬運。有鑑於此，矽品攜手工研院組成聯盟，透過生態系統與標準的建立，從自動搬運躍升為智動搬運，矽品精密率先應用AMR智動搬運來服務上百台生產設備，節省搬運人力15％、AMR妥善率99.9％、稼動率高於95%，效益相當顯著。

徐翊進一步指出，AMR核心技術在於自主性邏輯運算，經由整合無人搬運車(AGV)的基座與協作型機器手臂，進行自主運作、平行溝通(機器人間點對點)，將「車輛」進化為「機器人」，能夠自動導航、自主移動且定位精確，即使有AMR發生異常，機群也能夠指派其他的AMR接替其工作任務，達成群集作業。矽品成功導入AMR技術，並持續完善與預防人機協作之安全性，將成效最大化。

矽品並導入AMR全天候運作並克服各樣式的缷載模組(Load Port)與老舊設備的機差問題，同時優化空間，實現全向移動，不論單線雙向或雙線單向皆能彈性運用，補足現有物流設備無法顧及到的環節。矽品率先採用電池自動交換系統(站)，有別於一般充電需求(2H/次)，讓AMR能自動交換電池、24/7連續作業，大幅提升稼動率(高於95%)，每天服務超過500小時的作業工時，平均一台AMR可取代1~2名搬運人力，可讓作業人員從事更高價值的工作。

此外，面對因訂單大增銲線機來不及交機，矽品與工研院合作開發「銲線機小停機智慧遠端控制系統iRCM（Intelligent Remote Control Management）」，透過「遠端操作」功能集中由後台專人處理，作業員不用穿梭於機台之間就機處理。單就小範圍產線即減少4.3人Loading，且增加1~2台銲線機的產能。

在銲線站生產場域，數千台銲線機每月異常鳴叫上萬次，需要作業員親赴機台排除，矽品與智慧製造夥伴工研院攜手共組專家團隊，深入了解現場銲線機停機問題與排除方式，全面考量現有機台作業系統、網路連線方式與CIM系統功能，規劃iRCM系統並實地驗證可行。

矽品指出，iRCM系統採用團隊自行開發的軟體，克服系統相容性問題、人機協作安全性問題，結合AI導入機器視覺，以前靠工程師調機台，現在透過iRCM系統快速排除問題，同步提升產能與人力效能。未來矽品精密將以這套MIT的敏捷iRCM系統，作為後續快速佈建少人化產線的必備方案。