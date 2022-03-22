SEMI：全球晶圓廠設備支出 今年將首破千億美元再創新高

國際半導體產業協會(SEMI)今(22)日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告指出，2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將較前一年成長18%，來到1070億美元的歷史新高，是繼 2021年年增42%之後，連續三年大漲。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球晶圓廠設備支出首次衝破千億美元大關，為半導體產業新的歷史里程碑。主要是各晶圓廠為因應各種市場與新興應用的需求，鞏固電子產品不虞匱乏，產業加大力道、擴充且升級產能，不僅讓市場長期看好產業未來的發展，更造就本次亮眼的成績。

SEMI行銷暨產業研究副總裁Sanjay Malhotra進一步分析，2023年可望持續穩健成長，全球晶圓廠設備支出將保有千億美元以上的高水準表現。今年和2023年全球半導體產能的成長曲線也將穩定上揚。

台灣將提今年全球晶圓廠設備支出領頭羊，總支出金額額將比去年增長56%，來到350億美元；南韓預估將以增幅9%、總額260億美元排名第二；中國相比去年高峰下降30%，收在175億美元。歐洲/中東地區今年支出可望創下該區歷史紀錄，達96億美元，總額雖然不比其他前段班地區，但同比增長卻爆衝248%，令人印象深刻。

其中台灣、南韓和東南亞等地區，今年的設備投資額都將創下新高。報告也指出美洲地區晶圓廠設備支出 2023年將攀至高點，達98億美元。