三星顯示量子點顯示器 採用康寧Astra Glass
康寧公司（紐約證交所代碼：GLW）今（22）日宣布三星顯示有限公司（SDC）的全新量子點（QD）顯示器面板選用Corning® Astra™ Glass產品，這是讓大尺寸電視機及顯示器能夠展現生動且鮮明色彩的關鍵。
與其他顯示技術相比，先進的量子點技術在薄型顯示器內能夠提供更寬廣的視角、更快的反應時間、更優秀的色彩表現及更高的效率，讓觀看者享有更美好的體驗。
據了解，今年將上市的多款高階電視機，皆採用三星顯示的量子點顯示器面板。
康寧高效能顯示器與顯示器創新技術業務總監林楨翰表示：「對於打造強大面板，以及呈現出讓人猶如身臨其境、畫面逼真寫實的顯示器來說，Astra Glass所具備的絕佳效能是一項重要因素。量子點顯示器有望提高全球使用者對畫質的期望，而Astra Glass對於推動新興顯示技術的發展，扮演著至關重要的角色。」
Astra Glass為複雜的高溫量子點製程，提供最佳方式混合各種重要屬性，這需要使用到兩片高品質的顯示玻璃。康寧目前的顯示玻璃產品組合針對先進及新興的顯示技術進行最佳化調整，提供了高效能、極為純淨、極薄的玻璃基板。
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