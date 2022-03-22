三星顯示量子點顯示器 採用康寧Astra Glass

康寧公司（紐約證交所代碼：GLW）今（22）日宣布三星顯示有限公司（SDC）的全新量子點（QD）顯示器面板選用Corning® Astra™ Glass產品，這是讓大尺寸電視機及顯示器能夠展現生動且鮮明色彩的關鍵。

與其他顯示技術相比，先進的量子點技術在薄型顯示器內能夠提供更寬廣的視角、更快的反應時間、更優秀的色彩表現及更高的效率，讓觀看者享有更美好的體驗。

據了解，今年將上市的多款高階電視機，皆採用三星顯示的量子點顯示器面板。

康寧高效能顯示器與顯示器創新技術業務總監林楨翰表示：「對於打造強大面板，以及呈現出讓人猶如身臨其境、畫面逼真寫實的顯示器來說，Astra Glass所具備的絕佳效能是一項重要因素。量子點顯示器有望提高全球使用者對畫質的期望，而Astra Glass對於推動新興顯示技術的發展，扮演著至關重要的角色。」