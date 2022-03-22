元太推新E Ink Gallery Plus模組 攻室內商用廣告看板

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（22）日宣布，推出新一代E Ink Gallery Plus全彩電子紙模組，其顯示色域（Gamut）可達6萬的色彩空間，相較原技術提升色彩對比約達40%，對比度從前一代的10提升至14。E Ink Gallery Plus鎖定零售百貨、餐廳的室內商用廣告看板；捷運、機場、等領域的公共與資訊顯示看板。目前已實際應用於台北捷運公司數位廣告彩繪列車，其中的28吋長條型式電子紙、25.3吋16:9電子紙看板。

E Ink Gallery Plus模組使用基於E Ink ACeP™全彩電子紙顯示技術打造而成，運用青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，透過電壓控制、動態地進行顆粒組合和混色、實現全彩的顯示。運用全新的彩色電子紙驅動波形架構（Waveform），提升全彩電子紙的色彩顯示對比度，讓成像更立體，提供更具視覺影響力的動態彩色印刷海報效果。E Ink Gallery Plus全彩電子紙產品將提供13.3吋、25.3吋，與28吋等多個尺寸供客戶選擇，而針對客戶現有的E Ink Gallery產品，元太科技也將展開升級至E Ink Gallery Plus的更新服務。

E Ink元太科技董事長李政昊表示：「元太科技長期在電子紙薄膜與模組，以及電子紙色彩驅動的材料、硬體與軟體投入大量研發資源，讓電子紙技術得以持續精進與創新突破。新一代E Ink Gallery Plus顯著提升全彩電子紙的對比度，可協助客戶現有的E Ink Gallery全彩電子紙產品全面升級色彩表現，讓廣告內容更加吸睛。」