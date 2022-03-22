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「俄烏戰爭拖有點久」 微星董座：對營收獲利有一定影響
板卡廠微星（2377）今（22）日舉辦法說會，董事長徐祥表示，俄羅斯占營收比重約4-5%，俄烏戰爭拖得有點久，對公司營收獲利有一定影響，加上通膨嚴重影響到歐洲買氣，目前第1季看起來買氣有明顯下滑。
徐祥指出，俄羅斯市場有保險、盧布也有避險，盧布貶值對公司獲利影響不大，但是俄羅斯週邊國家如德國等等，歐洲買氣明顯下滑，且下滑幅度相當大，戰爭影響比較大的如能源、糧食，加上貴重金屬的價格飆漲，通膨嚴重也影響到歐洲買氣，第1季看起來買氣有明顯下滑。公司將密切配合，遵循各國法令，並調整出貨賣一些電競、商用機種的產品，降低影響，讓市場回到正常軌道。
微星董事會通過去年配發現金股利每股10.5元，配息率約52%，法人認為配發率低，對此徐祥說明，過去兩年來營收成長態勢強勁，去年營收年增四成，且今年電競市場還沒完全滿足，加上公司在商用機種的擴充，且包含昆山、深圳、台灣工廠生產線 都有擴線計畫，要多留營運資金，雖然比例低，但是仍是新高。
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