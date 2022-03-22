減排成全球趨勢 專家看好這四類綠電商機

能源轉型已經成為全球不可擋的趨勢，除了美歐等國家喊出零碳排，國發會也將在3月底公布「台灣2050淨零排碳排路徑圖」。保德信指出，淨零碳排在全球的趨勢確立，由於目前碳排主要來源為發電與交通，因此減排有助於綠電與電動車快速發展，此外，綠電所帶動的商機不僅是再生能源發電商，包括儲能技術、電網升級、智慧電網、碳封存等，都是綠色能源產業的龐大商機。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，綠電商機主要分為三大部分，第一是綠電有政策加持，如投資稅務減免、增加傳統發電環保成本等；第二是太陽能與風機模組成本長期下滑，目前在美歐部分地區發電成本已低於傳統石化燃料發電；最後，由於電動車由過去的加油轉為充電，類似的燃料轉換需求將使2050年前家庭用電量增加三倍。

楊博翔指出，綠電效能的升級，是另一項有助於綠電產業成長的動能，過往太陽能、風力發電因為技術尚未成熟，能源轉換效率不彰，導致綠能成本過於高昂，經過10年來的進步，包括太陽能、風力發電等成本已經大幅下滑，目前僅需要過往成本的20%至40%，甚至部分綠能發電成本已明顯低於傳統發電，對電力公司而言，一旦綠能發電成交價與成本間的差距逐漸拉開，進而帶動獲利逐漸增長，絕對有利於電廠向綠電發展的趨勢。

再者，楊博翔表示，綠電結合科技更是未來綠電發展的新里程碑，目前的傳統電網僅能單向提供電力，未來隨著科技與電網的整合，電力潮流不再只是單向提供，還能做到分散式控制流程、由下而上調控，達到減少碳排、抑制尖峰負載、節約能源等多面向優勢。

除了全球對於電力的需求將有增無減，全球氣候變遷引發異常高溫，也讓用電量大增，各國政府、電力事業需超前準備，例如美國在基礎建設中投入超過1100億美元的資金，用作綠電相關支出，包括升級電網、提升碳封存、增添充電站、加氫站等。

至於企業方面，楊博翔舉例，全美前十大電力供應商NextEra，營運項目包括風力、太陽能、水力發電，也提供電力輸送服務，其中，NextEra的綠能發電比重，已從2008年的24%增至目前的四成；全球最大離岸風電商沃旭能源，不僅橫跨風電產業供應鏈，更是成功從前身丹麥石油與天然氣公司的黑能策略，轉型至綠能產業的企業。