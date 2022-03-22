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Gogoro Network攜手遠傳 建置智慧交通號誌不斷電系統

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

Gogoro Network與遠傳電信（4904）合作開發建置「智慧交通號誌不斷電系統」，由 Gogoro Network® 智慧電池提供交通號誌最即時的電力，並且已在台北街頭實際設置滿三個月。

Gogoro Network 繼結合智慧物聯網供給智慧停車柱電力來源後，再度拓展智慧電池應用領域，讓智慧電池生命週期的延展增添應用實例，為實現智慧城市願景邁出大步。

Gogoro公司指出，無預警停電所造成的潛在風險，對於民生經濟影響甚鉅，從城市管理來看，若路口交通號誌因地震、颱風或人為因素突然停電無法正常運作時，不僅影響道路交通安全、導致車流混亂，甚至會危及用路人生命安全與財產損失，突顯大型路口裝設不斷電交通號誌系統的必要性。

Gogoro Network 此次攜手遠傳電信設置的智慧交通號誌不斷電系統，使用 Gogoro Network 智慧電池作為電力來源，確保停電時路口號誌不中斷。經測試後，Gogoro Network 智慧電池能使交通號誌不斷電系統維持燈號正常運作達 3.5 小時，於停電時降低路口風險。

Gogoro Network 在各個路口設置的智慧交通號誌不斷電系統，皆配置兩顆 Gogoro Network 智慧電池，可與遠傳電信的不斷電系統監控平台進行串聯，發揮即時監控功能，並主動發送警告訊息，若有異常狀況，維運團隊能夠及早發現與處裡。即使電力中止供應的時間更長，維運團隊亦可透過「電池交換」方式，抽換低電量電池、換上高電量電池，延長不斷電系統的服務時間，將大幅降低道路交通安全的風險。

其中台北市政府於 2021 年底在台北市忠孝東路五段、松山路口裝設智慧交通號誌不斷電系統進行測試，實際驗證後，面臨 3 月 3 日停電時，使用 Gogoro Network 智慧電池的智慧交通號誌不斷電系統確能及時發揮作用，維持該路口交通號誌運作，智慧交通號誌不斷電系統持續運作近兩個小時，直至該區域電力恢復正常時，交通號誌才恢復以原有的市電供應方式。

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