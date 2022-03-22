大陸疫情升溫 童子賢：短期衝擊在所難免

對於中國大陸近期疫情升溫，台北市電腦公會榮譽理事長、和碩（4938）董事長童子賢今（22）日指出，短期衝擊在所難免，大約預估僅影響約1-2個月的時間，相信大陸的應變能力非常強，會逐步清零。

智慧城市展於今（22）日開幕，童子賢會後接受媒體採訪表示，我們（和碩）目前蘇州、上海的廠區，進入戒慎小心的防疫狀態，「但是生產沒有停」，局部有疑慮的單位會隔離開，整個廠區幾萬人還是持續在運作。

童子賢表示，雖然疫情升溫，短期衝擊在所難免，疫情與經濟活動在這兩年來互相較勁之下，南韓今年以來累積確診有60萬人，但是也沒有說因此而躺平，數位科技在波疫情當中扮演重要角色，可以維繫人類經濟活動，大家已經可看到數位科技、網路科技所帶來的貢獻。