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大陸疫情升溫衝擊電子鏈？ 童子賢：影響僅1-2個月
中國大陸近期新冠疫情升溫，包含深圳、東莞封城，上海也進入警戒狀態，影響電子供應鏈，對此，和碩（4938）董事長童子賢指出，預期對產業影響僅1-2個月，從全年角度來看影響有限，且現在是生產淡季，廠商應付的來影響。
針對近期大陸疫情跟產業影響，童子賢表示，以和碩廠房所在的蘇州、上海廠區來看，在防疫上面進入戒慎小心狀態，但生產沒停止，就是局部有疑慮單位隔離開來，但整個廠區幾萬人還是持續運作。
童子賢強調，大陸疫情短期衝擊產業在所難免，預估影響僅1-2個月，但工廠現在出貨不是零，且現在減少的，預期5-6月可能會補齊先前少生產的部分，從全年角度來看影響有限，且現在是生產淡季，廠商是應付的來影響。
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