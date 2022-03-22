2022智慧城市展 和碩展示5G智慧通訊應用

由台北電腦公會主辦的 2022 年數位轉型智慧城市展，和碩（4938）將展示 5G ORAN 專網的核心前瞻技術、智慧製造管理應用、專網垂直整合應用與軟硬體研發成果，同時透過不同應用場域的建置，提升 5G 專網應用在智慧製造、衛星通訊防災備援系統、智慧運輸等之可實現性，期望藉此帶動本土5G通訊產業成長，以達加速跨領域 5G 整合應用，促進產業數位轉型。

和碩提供的 5G O-RAN 核心技術與端到端解決方案，提供客戶更彈性、快速、客製化的服務，並善用 x86 設備研發實力，來降低硬體成本與提升後續硬體設備採購及維護升級之便利性。現行許多工廠都已有使用機械手臂或自動化設備，而 5G 專網的環境可以加速實現智慧製造的最後一哩路，藉由 5G 大頻寬與低延遲的特性，可以滿足場域對連線速度、網路連接密度、以及快速彈性生產佈署的需求，再加上後端可靠且即時的大流量數據 AI 邊緣運算分析，更可以大幅度提升生產效率。同時所有軟體在雲原生的架構下，可以根據場域的規模，彈性佈署在邊緣或雲端伺服器上，大幅度降低網路布建所需專屬硬體的成本，以加速各種5G 應用。

另外，能源議題一直是全球最關注的話題，加上現在國際情勢發展不穩定，各國都須持續發展再生能源，因此和碩也積極地投入人力，提供有效的節能減碳管理方案。和碩今年於 MWC Barcelona 線上展示與工研院合作的 5G 基站系統節能軟體，經由智能系統演算法，可監控基站與終端裝置的傳輸與使用流量分布，將分散的終端裝置重新導向特定基站，在離峰時段可讓更多基站進入休眠。透過5G 專網配合此套管控監測系統，可輕鬆管理兼具穩定網路傳送品質，進而提升產業生產效率與節省成本。

5G O-RAN 專網技術可依照場域客製化需求提供更多元的網路使用環境，和碩參與國發會分項專案，藉由 5G 專網的特性來解決大眾運輸移動場景上傳頻寬不足、無法即時影像傳遞與列車移動訊號覆蓋等問題。與合作夥伴共同展示利用骨幹分析技術學習並判斷，以提供更有深度的分析數據，可運用於乘客行為分析，如偵測跌倒意外、危險行為等協助解決軌道場域管理，降低公共運輸維安事件。

和碩董事長童子賢表示，台灣目前新冠疫情相對國外穩定，但經過此次疫情而生的網路使用習慣也會有新模式，網路管理日常生活的情況將增加且多元，涵蓋像是遠距辦公、線上學習、智慧醫療、線上購物等，平均每日使用的數位服務將增加 2-3 種。而休閒時間比重與家人好友共度時光等生活重心提升，相信今年下半年度台灣國門開放後，國人的生活與 5G 網路將會有不同嶄新的契機。