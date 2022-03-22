高通攜手Square Enix 遊戲體驗再升級

高通技術公司今天宣布，與Square Enix公司宣布合作，Square Enix先進技術部門（ATD）將於Snapdragon Spaces™ XR開發者平台上運作，雙方將攜手在全新的路徑上，拓展沉浸式遊戲體驗的極限。

Snapdragon元宇宙基金（Snapdragon Metaverse Fund），是高通投資1億美元，協助開發商和相關企業打造獨特、沉浸式的XR體驗，以及延伸的核心擴增實境（AR）和相關的人工智慧（AI）技術；今年6月正式開始申請。

Square Enix技術總監Ben Taylor表示，Square Enix向來致力於追求最先進的遊戲技術，以突破故事敘述的極限，為粉絲帶來難忘體驗；已在XR領域持續投入外，期待於Snapdragon Spaces平台的基礎上持續發展。

他認為，現在正是結合XR的絕佳時機，藉此創新特別著名的經典遊戲類別，期待與全世界分享，以進一步實踐我們的使命，即向全球散播歡樂。

高通技術公司XR產品管理資深總監Brian Vogelsang表示，Square Enix在帶來深刻的故事講述與具參與感的遊戲體驗上擁有豐富的歷史，這些歷程也持續將全新遊戲平台的潛力拓展至每一代的遊戲機中；很興奮能共同合作，利用Snapdragon Spaces平台，為使用AR眼鏡的遊戲能帶來的可能性樹立全新標準。