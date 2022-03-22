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高通投資1億美元 成立Snapdragon元宇宙基金

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

高通公司今天宣布，推出Snapdragon元宇宙基金（Snapdragon Metaverse Fund），投資1億美元，協助開發商和相關企業打造獨特、沉浸式的XR體驗，以及延伸的核心擴增實境（AR）和相關的人工智慧（AI）技術；今年6月正式開始申請。

高通表示，隨著人類進入空間運算的新時代，Snapdragon元宇宙基金將透過創業投資和開發商生態系的內容計畫補助金，協助實現和促進涵蓋遊戲、健康、保健、媒體、娛樂、教育和企業等整個生態系的創新發展。

高通還說，接受投資和補助的廠商，有機會接觸到最尖端的XR平台技術、硬體套件、全球投資者網路以及共同行銷和推廣的機會。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，提供突破性的平台技術和體驗，讓消費者和企業皆能建立和參與元宇宙，並使實體與數位世界相互連接，「高通是通往元宇宙的門票」；隨著邁入此新一代空間運算，高通期待藉由Snapdragon元宇宙基金，協助所有規模的開發商和企業突破更多可能的界線。網站為qualcomm.com/metaverse-fund

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