台積電等8家科技公司成立台灣氣候聯盟 宣示減碳行動

第九屆智慧城市展於今（22）日正式開幕，由台積電（2330）、台達電（2308）、友達（2409）、華碩（2357）、宏碁（2353）、光寶（2301）、和碩（4938）及台灣微軟等八家大型資訊電子廠商正式成立台灣氣候聯盟，並邀請100家供應商共同宣示承諾減碳行動，台積電董事長劉德音、台達電子董事長海英俊都均將出席該論壇活動。

台灣智慧城市產業聯盟會長柯勝峯表示，去年底全球各國在英國哥拉斯COP26會議承諾減碳，行政院也以2050淨零碳排政策回應，企業界也熱烈地響應。台積電、台達電、友達、華碩、宏碁、光寶、和碩及台灣微軟等八家大型資訊電子廠商正式成立台灣氣候聯盟，並邀請100家供應商共同宣示承諾減碳行動，台積電董事長劉德音、台達電子董事長海英俊都將出席該論壇活動。

另企業永續發展協會也將舉辦<永續新契機-循環轉型趨勢與解方論壇>，華碩董事長施崇棠為理事長，將共同探討循環轉型的議題，此外，台灣永續供應協會及非凡電視台都各自舉辦減碳議題的大型論壇。

5G智慧杆標準推動聯盟表示，全球路燈的產值約為台幣3.4兆元，依據市場調研公司的估計到了2030年，全球將有1億支智慧路燈（智慧杆），相對目前全球估計約建置有3.6億支路燈，但智慧化不到2%，還有極大的成長空間。

為了搶佔全球智慧杆商機，台灣廠商於去年展會期間籌組<5G智慧杆標準推動聯盟>，將邀請聯盟內20家廠商展示一年來的研發成果。另外，經濟部標檢局也整合資策會、金屬中心、工研院及電信技術中心等法人力量，著手擬定5G智慧杆國家標準，以協助廠商開發產品，在本次的展會中也會邀請5家廠商展示研發成果。