AppWorks 將啟動第四輪百億基金募資

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

以台灣與大東南亞為主，本土最大新創投資基金之初創投AppWorks宣布將自今年第2季展開目標3.6億美元（約新台幣102.58億元）的 AppWorks Fund IV 募集，進一步抓住AppWorks 加速器生態，以及 AppWorks Beacon Funds 所帶來的大量優質 ABS（AI、區塊鏈、東南亞地區）案源。並推動AppWorks機構化、區域化，將加速器、Web3升級為事業單位，同時晉升人才。

2021年91APP、FLOW 等投資案陸續開花結果，AppWorks旗下管理的創投基金獲利進一步提升。根據AppWorks統計，2014年成立的 AppWorks Fund II，最新年化內部報酬率 (IRR) 為29.3%，已分配收益倍數 (DPI) 也來到1.34倍，也就是原始投資每 100 元的基金股東，已領回 134元的實質收益。2018年成立，原始規模1.5億美元的AppWorks Fund III，目前年化內部報酬率達 92.9%，開始產生實質受益分配。

為了讓基金未來更好運用，AppWorks宣布2022年初啟動新一輪組織升級。包括將加速器升級為事業單位、推動AppWorks Beacon Funds 計畫。AppWorks 也持續提高薪資福利，貼近國際同業機構的水準，截至 2021年底，AppWorks合夥人以外同仁的平均年薪為新台幣334萬元，年成長 26%。

AppWorks指出，透過組織機構化、內部晉升以及提高薪資福利，AppWorks希望持續吸引、留下優秀人才，因此更系統化的協助創業者、企業等生態系各面向的利害關係人，幫助台灣抓住 AI、Web3、東南亞等典範轉移，所帶來的崛起與轉型機會。

AppWorks加速器事業單位的策略目標，將持續招募來自 ABS (AI、Blockchain、Southeast Asia) 三大成長引擎的優秀創業者，加入每年兩屆的 AppWorks Accelerator，深化 AppWorks 生態系與創業者社群，也將加速開展與大企業的合作，推動以大企業為主體、AppWorks 協力營運的垂直加速器，協助大企業更有效率、更具規模的與各式新創展開策略合作，順利完成數位轉型。AppWorks 與緯創（3231）在2021年展開合作的Wistron Accelerator垂直加速器，同步以每年兩屆的速度，招募優秀的AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療新創加入。

成立Web3事業單位的策略目標，是在技術、商業模式、產業結構更加快速變動與疊代的 Web3 典範轉移中，讓 AppWorks 能有更豐沛的資源與能量，協助優秀的區塊鏈創業者提升擴大顛覆的範圍與速度，並全力幫助 Web1 / Web2 的校友新創，更快轉化到 Web3。

AppWorks Beacon Funds策略，是 AppWorks 邁向區域化，打造創投、加速器生態系的重要基礎之一。過去幾年來，AppWorks 以管理公司自有資金陸續投資包括Pantera、Animoca Ventures、AC Ventures、Asia Partners、Golden Gate Ventures等在內，專注 Web3 與大東南亞不同國家、領域、階段的超過20支創投基金，AppWorks 約三分之一的投資案源，來自AppWorks Beacon Funds所投資的創投基金。未來，AppWorks 將持續耕耘這項策略，加速大東南亞創投生態成熟，並擴大AppWorks的觸角，預計將以每年投資超過10支創投基金的速度佈局。

創投基金 東南亞

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