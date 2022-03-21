高通攜手遠傳 打造5G專網彈性製造解決方案

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠高通與電信業者遠傳（4904）於21日宣布，將共同打造5G專網彈性製造解決方案，相關方案將在2022智慧城市展中，與英業達（2356）、灼灼科技等業者合作，以智慧人臉辨識系統等應用場景，展現5G行動網路高速、大頻寬、低延遲特性所支援的智慧邊緣運算能力，讓多端點、4K高解析影像的同步串流，達成「去線化」，為智慧城市、智慧工廠、智慧醫療等多元應用提供技術後盾。

高通表示，有別於以往企業安裝AI監控攝影機時，總是需建置實體線路，並為每部攝影機都搭配一組具有運算功能的小型電腦或伺服器，但透過5G專網彈性布建，能免除實體線路限制，降低布線與維護成本，資料可控可管，提升AI邊緣運算效益。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵則指出，國內對5G專網的需求日漸提高，其中尤以高科技和製造業的需求最為迫切，透過5G專網可大幅協助工廠自動化、降低製程不良率、提升稼動率與廠務管理效益。

5G 智慧城市 遠傳 高通

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