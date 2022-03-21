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美光為何不缺半導體人才？分析：女性工程師比例高
集微網消息，統計數據顯示，2021年第四季度台灣半導體人才缺口創7年新高，在大多數企業面臨人才荒下，美光卻成為例外，分析指出，這是因為美光將目光投向「女性」這一在半導體業較為弱勢的人群。
據台媒《商業周刊》報道，美光在台灣約有6300名工程師，近1400名為女性，比例高達22%，居當地半導體行業之首。工程師中約有1350位是設備工程師，其中女性佔比約1%，這同樣也是業內極高的數字，在當地，設備工程師幾乎從來沒有考慮過招募女性。
台灣美光人才招募處長張嵋嵐對此表示，認為女性不適合從事科技行業是一個典型的偏見，因為這種偏見，導致半導體產業成了男性的天下，鮮少有女性出頭的案例，這又反過來影響了女性進入半導體行業的意願，形成惡性循環，讓企業錯失不少優秀女性人才。
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