分析師：晶圓代工廠全球遍地開花 給產業帶來三重挑戰

集微網消息，隨著各國持續強化半導體供應鏈向本土轉移，晶圓代工廠如雨後春筍般在各地林立，而新產能的開出勢必又將對半導體供需帶來影響。對此，產業各方均有不同觀點。

據MoneyDJ報道，分析師指出，此番半導體供應鏈轉移，將為產業帶來三大挑戰：一為供給過剩。新產能將在2024年大量開出，近期業內已傳出多數晶片已不再短缺，而NB、PC等終端產品需求下滑已成定局，接下來要關注車用、物聯網、HPC等新應用是否能如期待的呈爆發性成長。

二為成本壓力。據了解，台積電美國工廠設備進廠一再拖延的原因就是建廠成本太高，而另一「擴產大戶」聯電此前就曾因過度投資一度背負數千億的折舊攤提成本，如今大舉赴海外設廠，盡管有獲得政府補助，但以此前經驗來看，折舊壓力恐怕並不小。

三為文化融合。由於各地人才情況、就業環境以及文化均有所不同，廠商赴海外建廠或將「水土不服」，例如台積電美國工廠就遇到了因學歷導致的招工問題。此外，工廠需要大量高技術人員輪班顧機台，當地員工是否可以適應，還有文化的差異性都是難題。