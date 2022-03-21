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動物AR合影、手機餵食動物 壽山5G動物園虛實整合成真

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

2022年智慧城市展在台北及高雄同步開展，華碩（2357）旗下亞旭電腦表示，將展出「三網：民生物聯網車聯網、企業專網」解決方案。

亞旭強調，近年在台灣各縣市積極推出民生物聯網一站式整合建置服務，亞旭更攜手高雄市政府，於壽山動物園建置「5G動物園開放平台」，透過與國際級Tier 1 的5G核網、5G基地台合作建構5G網路環境，響應高市府的「新動物園運動」，結合園區導覽與網通虛實整合，未來遊逛動物園之餘還可透過手機進行動物餵食遊戲、AR尋寶解謎與專屬客制動物創作等智慧科技加持，壽山動物園將有全新的互動科技體驗，可與園區人氣動物AR合影，還可以製作3D虛擬動物。

另一方面，亞旭更將台南沙崙的公車站牌直接搬進智慧城市展會場，展示候車亭人流辨識，觀展民眾可現場體驗。

為強化城市基礎建設並提升數位治理能力，亞旭表示，與科技部攜手開發民生公共物聯網解決方案，多方部署於港口河岸、洪水易發區、農場與溫室等地。並透過微氣候管理，形成區域性的溫溼度控制，可應用於花卉、蔬菜智慧栽種等多元場域。

看準近年很熱門的智慧工廠題材，亞旭表示，透過5G小基站、Wi-Fi 6/ 6E EAP、藍牙Mesh等設備與邊緣運算技術的整合，可針對AMR物料配送管理、XR遠距協同作業、資產管理，甚至因應新冠疫情發展的人員防疫管理，皆可有具體對應做法，進行組網與納管，與既有OT／IT系統無縫整合，強化智慧網管系統，提升企業營運表現。

車聯網部分，亞旭表示，透過5G車載機( OBU- Onboard Unit），與路側設備（RSU- Roadside Unit）的有效連通，全面整合車輛動態、即時路況與行人安全，依需求客製後台路況分析、車流及人流監控與自動輔助駕駛等功能，特別適用於商用車隊及旅運車輛掌握道路狀況。目前亞旭更攜手國網中心在沙崙設置「需求反應式公車」智慧交通平台系統，由智慧看板及RSU裝置蒐集據點人流、叫車需求等，匯集整合至中心處理將訊息分發給公車駕駛出車或待命，並由國網中心紀錄車側及路側智慧人流分析，進行後台調配公車動態與班次。

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