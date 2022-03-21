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阻絕惡火 宇瞻推智慧防災系統

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導

無情大火蔓延的悲劇不時發生，為了避免再有悲劇發生，宇瞻（8271）智慧物聯團隊應用IoT物聯網技術進行防災監控；針對工廠機房、廚房等高火災風險場域設計的「主動式智慧防災系統」，有效阻絕多次潛在火災，明天將在智慧城市展展出。

全新升級的八種智慧解決方案，其一為環境安全；宇瞻表示，全方位智能環安監控系統，能監測火苗、煙霧等火災風險或其它環境異常狀態；舉例而言，火苗感測在過往機構的實際案例中曾多次偵測到長輩在獨居房吸菸、煮食的狀況，就因其對於火光的敏感度極高，可有效偵測到各種火苗的出現，於火災發生前即能預先處理。

如果火災不幸發生，第一時間「受信總機遠端通報」，宇瞻表示，相較傳統受信總機無法對外發報，此系統更能在更短的時間內通報不在機構內的管理者與警消單位，把握黃金救災時間。

針對工廠機房、中央廚房等高風險場所，宇瞻「主動式智慧防災」能在偵測到潛在災害即將發生時，即時通報遠端管理人員，並主動截斷瓦斯與電力，避免火災常見的發生與蔓延因子。宇瞻表示，其系統應用在國內製造大廠，從單一廠區試點性採用，到全台逾十間廠區全面引進施作，就是由於其成功阻絕多次潛在的火災，成效超乎客戶原先的想像與預期。

第二為人身安全管理，宇瞻表示，透過科技，讓長輩更安心，像是非接觸跌倒/生理感測方案，可透過免穿戴、保障隱私的毫米波雷達，偵測到長輩是否跌倒；浴廁久待通報則能自動偵測長輩是否待在浴廁時間過長，避免其發生意外無人知曉等。

第二為人身安全管理，宇瞻表示，透過科技，讓長輩更安心，像是非接觸跌倒/生理感測方案，可透過免穿戴、保障隱私的毫米波雷達，偵測到長輩是否跌倒；浴廁久待通報則能自動偵測長輩是否待在浴廁時間過長，避免其發生意外無人知曉等。

不論是照護場域相關或工廠機房相關的各種方案，宇瞻表示，都可透過LINE通報與網站雙重平台管理的系統，達到管理即時便利與全面性；其中「事件點直擊」功能，更可精準傳達異常狀況前後的短影片，讓管理者可第一時間精準掌握異常情形。

火災 智慧城市 物聯網

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