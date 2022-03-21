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智慧城市展將登場 遠傳攜高通5G專網新方案明亮相

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
遠傳攜高通5G專網新方案將亮相。圖／遠傳提供
遠傳攜高通5G專網新方案將亮相。圖／遠傳提供

2022智慧城市展將於明（22）日登場，遠傳電信（4904）攜手高通，首度展示「5G專網彈性製造解決方案」，包括以高效益的無線傳輸賦予產線彈性快速調整優勢，以及透過AI和邊緣運算進行智慧人臉辨識應用，使製造業達成真正的智慧化與去線化，加速推動產業升級轉型。

「5G專網彈性製造解決方案」免除實體線路佈建複雜問題，可支援多種工控I/O介面，使資料可控可管，產線也更具彈性、便於快速調整、減少產線停機時間，而自主移動搬運車也具備跨區、跨樓層移動能力。此外，5G大量資料傳輸效能與低延遲特性，亦有助於產線機台聯網、智慧邊緣運算與影像辨識等應用得以實現。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，「國內企業對5G專網的需求日漸提高，其中尤以高科技和製造業的需求最為迫切，透過5G專網可大幅協助工廠自動化、降低製程不良率、提升稼動率與廠務管理效益。遠傳擁有豐富頻譜資源，可視不同業態需求調配使用，提供更多元、完整的應用情境。而具有超高速、超大容量和超低延遲的5G毫米波，能釋放5G的全部潛能，可望為各產業帶來具開創性的多元應用。遠傳更將持續攜手5G生態系夥伴，提供從通訊到IT、OT層一站式的解決方案，滿足企業客戶在轉型時的各式需求。」

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，「高通在提供完整的邊緣到雲端高效能AI解決方案獨具優勢，且每瓦效能表現領先業界。藉由整合尖端5G和AI技術，我們透過實現連結智慧邊緣，推動各產業達成數位轉型。其中5G毫米波利用24GHz以上的豐富頻譜資源，能帶來超大容量、達數千兆位元的連網速度。透過5G毫米波，企業專網去線化更可望為企業降低成本、增進效能。這次合作的卓越成果，也讓我們更加期盼能與台灣產業實現更多創新應用，為壯大5G毫米波生態系持續努力。」

此次展示以遠傳5G搭配高通「5G AI Edge Box智慧邊緣運算盒」，整合5G CPE模組與AI模型，以5G傳輸搭配邊緣運算進行AI人臉辨識，可解決過去須配置實體線路以及需使用多組具運算功能小型電腦攝影機的痛點。5G AI Edge Box智慧邊緣運算盒內建高通Cloud AI 100雲端加速器，含16組AI運算核心；5G連網技術則配備高通Snapdragon X55 5G數據機射頻系統，可全面支援遠傳毫米波與6GHz以下頻譜關鍵區域與頻段的專網，且可支援多達24組FHD網路監控攝影機。

5G 遠傳電信 高通 雲端 智慧城市

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