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高通攜手遠傳 打造企業專網去線化

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導

高通遠傳電信（4904）今（21）日宣布共同打造「5G專網彈性製造解決方案」，明起在智慧城市展中登場，攜手英業達（2356）、灼灼科技，以智慧人臉辨識系統等應用場景，展現5G無線網路高速、大頻寬、低延遲特性所支援的智慧邊緣運算能力，讓多端點、4K高解析影像的同步串流真正達成「去線化」。

高通攜手遠傳電信5G企業專網服務，結合高通與英業達共同打造的智慧邊緣運算盒5G AI Edge Box進行雲端無線傳輸，並以灼灼科技的AI訓練模型發揮人臉辨識功能。

有別於以往企業安裝眾多AI監控攝影機時，需建置實體線路並為每部攝影機都搭配一組具有運算功能的小型電腦或伺服器的狀況，高通表示，透過5G專網彈性佈建優勢，能免除實體線路的限制，降低佈線與維護成本，更可支援多種工控I/O介面，使資料可控可管，提升AI邊緣運算效益，讓人員在配戴口罩時仍能精準辨識，即使試圖以2D照片或面具偽裝，也能加以精準辨識、即時排除風險。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通在提供完整的邊緣到雲端高效能AI解決方案獨具優勢，且每瓦效能表現領先業界；藉由整合尖端5G和AI技術，我們透過實現連結智慧邊緣，推動各產業達成數位轉型。

劉思泰說，其中5G毫米波利用24GHz以上的豐富頻譜資源，能帶來超大容量、達數千兆位元的連網速度，企業專網去線化更可望為企業降低成本、增進效能。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，國內對5G專網的需求日漸提高，其中尤以高科技和製造業的需求最為迫切，透過5G專網可大幅協助工廠自動化、降低製程不良率、提升稼動率與廠務管理效益；遠傳擁有豐富頻譜資源，可視不同業態需求調配使用，提供更多元、完整的應用情境。

英業達總經理巫永財表示，英業達在筆電、伺服器等IT硬體的研發及製造能力，多年來獲得全球肯定；進入5G時代，英業達也持續開創新局。此次與高通合作打造的5G AI Edge Box，具備強大的邊緣運算能力，在遠傳的5G企業專網架構下運行，可支援多裝置連網，未來無論是商業或生活應用場景，都可受惠於英業達與夥伴共同開發的5G軟硬整合解決方案。

灼灼科技執行長陳嘉臨表示，隨著5G毫米波技術的發展，催生了企業專網及更多巨量資料的相關應用。灼灼提供的深度學習及邊緣運算解決方案能降低使用者在AI驗證、邊緣運算架構的門檻。

5G 高通 遠傳電信 雲端 智慧城市

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