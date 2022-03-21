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工業局智慧城鄉主題館 領軍18廠商推動智慧應用成風潮

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

經濟部工業局將於3月22日至3月25日，在南港展覽館「2022智慧城市展」中，打造「智慧城鄉主題館」，邀集先進醫資等18家智慧應用廠商，以「交通、製造、健康、農業、治理、教育」六大主題，展出科技應用輔助城鄉的解決方案，包括復康巴士智能管理、AI道路資訊蒐集、智慧製造數據儀表板等項目，希望媒合國內業者與各縣市合作外，同時也能接軌國際市場，將台灣智慧應用真實力，行銷全球。

今年工業局「智慧城鄉體驗館」展示空間結構，以蜂巢造型比喻風潮，呼應智慧應用已經蔚成風潮，廠商不僅能做出解決台灣產業、民眾生活面臨問題的有效方案，更有具備實力的成功案例輸出國際。

康訊科技透過整合復康巴士車上設備、駕駛端APP、乘客端LINE，研發出智慧排班應用軟體，提供多項交通資訊服務，目前已和雲林及彰化縣合作，建置130台的復康巴士示範車隊。

景翊科技則利用公車裝載先進駕駛系統設備，透過攝影鏡頭蒐集道路影像資訊，包含交通流量、道路資產及鋪面狀況等，並即時回傳警告資訊作加值運用，已協助臺北、臺南在原本耗時耗力的道路資產管理、鋪面巡檢業務上進行數位轉型，提升道路整體交通安全。

先鋒機械的「電線電纜智慧製造物聯網平台」，以產線操作面作為改造的出發點，由下而上串接打造線纜智慧製造平台，該平台能讓客戶在任何地點與裝置，皆可即時取得各地工廠的生產動態，並利用開放性架構(open API)，使平台功能模組可彈性擴充。

工業局 智慧城市 物聯網 經濟部

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