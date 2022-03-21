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光寶擴大RD投資力道 今年將投入74億做研發

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

對於俄烏戰爭，光寶科（2301）總經理邱森彬今（21）日表示，區域一定會受到影響，但整體以公司角度來看比較沒有影響，第一季、第二季客戶要修正情況不大。

邱森彬進一步說明，過去大家會認為光寶是家族企業，「我們的確希望是家族企業」是員工大家的企業。為了讓員工認同光寶，邱森彬也定期直接跟基層員工進行員工大會，公司也建立員工持股信託制度，提高員工持股比重，增進全體員工對公司的參與感 ，也讓員工與公司共享獲利。邱森彬說明，這已經實施一年以來，已有八成近九成的員工參加。

光寶聚焦光電、雲端、汽車電子，去年光電、雲端&AIOT兩大部門占營收比重已達47%，邱森彬指出，光寶科逐年擴大RD投資力道，去年RD研發費用增幅逾2成，主要投資在光電、雲端、汽車電子與5G、AIOT，今年研發費用占營收比重將進一步拉高至4.5%，RD投資為連續第三年提高。

若以光寶科2021年合併營收達1648.28億元來看，光寶科今年至少將投入74億元的研究發展費用，高於去年的61億元。

光寶科

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